HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Atta Halilintar Mau ke Gaza Sebelum Aurel Hermansyah Melahirkan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |13:24 WIB
Atta Halilintar ingin menjadi relawan Gaza Palestina (Foto: IG Atta Aurel)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar ingin menjadi relawan Gaza, Palestina. Sayangnya, impiannya itu gagal karena larangan dari istri kesayangannya Aurel Hermansyah.

“Kemarin mau ke Gaza,” tutur Atta dalam YouTube SonFai Family, Rabu (22/11/2023).

Atta mengaku segala persiapannya telah tersedia. Dirinya hanya tinggal berangkat saja ke Gaza.

“Aku sudah ditawari mau ke Gaza. Kemarin itu udah chatan bang gimana jadinya aturin ya, relawan ke sana,” ucap Atta menceritakan persiapannya pergi ke Gaza.

Tujuan Atta Halilintar terbang ke Gaza sangatlah mulia. Dirinya ingin mengantar bantuannya sendiri serta melihat secara langsung keadaan di sana. Namun, Atta Halilintar mendapat larangan dari Aurel karena sang istri ingin melahirkan.

“Anak kamu sudah mau lahiran,” ujar Atta yang meniru perkataan Aurel Hermansyah.

Namun, dalam hal menolong ada prioritas. Atta Halilintar pun memahami kondisi sang istri dan tanggung jawabnya sebagai suami. Hingga akhirnya dia benar-benar memutuskan untuk tidak berangkat ke Gaza.

Selain ingin pergi ke Gaza, ternyata Atta Halilintar pun berniat untuk mengangkat anak dari daerah sana. Namun, dirinya selalu tidak mendapatkan izin. Sampai sekarang dia benar-benar belum berhasil mengadopsi anak dari Palestina.

Keinginan Atta Halilintar di atas memang sangat berbeda dari kebanyakan anak muda lainnya. Atta mengaku hal ini terjadi lantaran sudah tidak memiliki ambisi untuk memiliki apapun di usianya saat ini.

“Sekarang aku sudah di umur yang enggak mau terlalu ngejar apapun,” kata Atta Halilintar.

Telusuri berita celebrity lainnya
