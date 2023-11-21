Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Ulang Tahun, Ini Doa dari Lenggogeni Faruk sang Ibu

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |14:07 WIB
Atta Halilintar Ulang Tahun, Ini Doa dari Lenggogeni Faruk sang Ibu
Atta Halilintar ulang tahun, ini doa dari Lenggogeni Faruk sang ibunda. (Foto: Instagram @genhalilintar)
JAKARTA - Atta Halilintar baru saja melewati momen bahagia bersama keluarga di hari ulang tahunnya yang ke-29. Suami Aurel Hermansyah ini mendapat doa dari sang ibu, Lenggogeni Faruk.

Sebagai ibu, Lenggogeni Faruk mengaku bangga melihat segala pencapaian putranya di usia yang masih terbilang muda.

Apalagi, kehadiran anak kedua Atta dan Aurel, Azura Humaira Nur Atta menambah kebahagiaan Gen Halilintar.

Dalam perayaan ulang tahun Atta, Lenggogeni Faruk menyampaikan doa terbaik untuk putra sulungnya itu. Dia berharap, kesuksesan Atta juga dapat diraih di akhirat kelak.

