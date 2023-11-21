JAKARTA - Atta Halilintar baru saja melewati momen bahagia bersama keluarga di hari ulang tahunnya yang ke-29. Suami Aurel Hermansyah ini mendapat doa dari sang ibu, Lenggogeni Faruk.
Sebagai ibu, Lenggogeni Faruk mengaku bangga melihat segala pencapaian putranya di usia yang masih terbilang muda.
Apalagi, kehadiran anak kedua Atta dan Aurel, Azura Humaira Nur Atta menambah kebahagiaan Gen Halilintar.
Dalam perayaan ulang tahun Atta, Lenggogeni Faruk menyampaikan doa terbaik untuk putra sulungnya itu. Dia berharap, kesuksesan Atta juga dapat diraih di akhirat kelak.