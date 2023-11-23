Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reaksi Nafa Urbach Usai Diduga Merupakan Artis N yang Positif Amphetamine

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |07:49 WIB
Reaksi Nafa Urbach Usai Diduga Merupakan Artis N yang Positif Amphetamine
Reaksi Nafa Urbach usai diduga merupakan artis N (Foto: Instagram/nafaurbach)
JAKARTA - Pada 18 November 2023 kemarin, sempat muncul pemberitaan soal penangkapan artis berinisial N di kafe milik Reza Arap. Penangkapan artis berinisial N tersebut dilakukan usai ia terbukti positif amphetamine.

Akan tetapi, artis tersebut dibebaskan lantaran ia terbukti mengkonsumsi obat keras berdasarkan resep dari dokter. Hal itu membuat pihak kepolisian pun memilih untuk merahasiakan identitas artis tersebut hingga membuat publik menduga-duga.

Salah satu artis berinisial N yang diduga diamankan polisi lantaran positif amphetamin ialah Nafa Urbach. Sempat memilih diam, mantan istri Zack Lee ini akhirnya angkat bicara.

Melalui akun Instagramnya, ibu satu anak ini tampak membantah bahwa ialah sosok artis yang diamankan di kafe milik Reza Arap. Lewat unggahannya, ia terlihat membagikan foto seorang ibu yang tengah tersenyum kepadanya.

Nafa Urbach

1 2
