Rizky Billar Lelang Mobil Pertamanya untuk Bantu Rakyat Palestina

JAKARTA - Rizky Billar memutuskan untuk melelang salah satu mobil kesayangannya untuk membantu rakyat Palestina. Mobil putih bermerek BMW 320i tahun 2014 itu diketahui akan dilelang dan hasilnya 100 persen akan didonasikan untuk Palestina.

Hal tersebut bahkan diungkapkan Billar melalui akun Instagram pribadinya. Bahkan suami Lesti Kejora itu mengatakan bahwa ia sudah cukup lama memantau kejadian di Palestina hingga memiliki niat untuk membantu.

"Belakangan ini saya terus mengikuti apa yang terjadi di Palestina baik lewat TV ataupun sosial media. Jujur sebagai manusia hati saya tersentuh dan terketuk untuk bisa membantu, setidaknya bisa sedikit meringankan penderitaan mereka," ujar Rizky Billar dalm video di Instagramnya.

"Oleh karena itu dengan kerendahan hati saya dan penuh keikhlasan izinkan saya untuk melelang mobil pertama saya," lanjutnya.

Melalui unggahannya, Billar pun membeberkan kenangannya bersama mobil pertamanya. Bahkan ia mengaku bahwa mobil tersebut didapatkannya dari hasil syuting iklan pertamanya.

"Yang mana tentunya banyak sekali kenangan di dalamnya. Ini adalah mobil yang saya dapat dulu dari syuting iklan pertama saya," papar Billar.

"Dan tentunya saya Rizky Billar akan menyalurkan dan menyerahkan 100 persen hasil dari lelang mobil ini untuk saudara-saudara kita di Palestina sana," sambungnya.

Lelang mobil pertama Billar tersebut dibuka dengan harga Rp250 juta. Bahkan lelang akan dibuka selama satu minggu kedepan.