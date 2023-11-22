Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Diizinkan Lesti Kejora Duel Tinju, Rizky Billar: Makan Mie Instan Aja Dilarang

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |06:25 WIB
Tak Diizinkan Lesti Kejora Duel Tinju, Rizky Billar: Makan Mie Instan Aja Dilarang
Rizky Billar dilarang Lesti Kejora ikut tinju (Foto: Instagram @rizkybillar)
A
A
A

JAKARTA - Duel tinju antara El Rumi dan Jefri Nichol masih terus menjadi perbincangan hangat sampai saat ini. Beberapa selebriti pun mulai berani untuk menantang sesama selebriti agar mau adu jotos di ring tinju, seperti Raffi Ahmad yang menantang Ariel NOAH.

Netizen pun seolah ikut mengompori agar para selebriti saling beradu di ring tinju untuk menyuguhkan pertandingan yang bukan hanya menjunjung tinggi sportivitas melainkan juga menjadi tontonan yang menghibur.

Salah satu netizen pun mengirimkan pesan melalui DM kepada Rizky Billar. Dia mempertanyakan apakah suami Lesti Kejora itu memiliki nyali untuk menantang Jefri Nichol di ring tinju.

"Lawan Nichol di ring berani gak lu bang?" tanya salah satu netizen melalui DM.

Rizky Billar

Jawaban Rizky Billar pun di luar dugaan. Dia mengaku bahwa tak mungkin adu jotos di ring tinju.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Lesti Kejora begitu protektif akan kondisi kesehatannya. Saking protektifnya, Billar menyebut bahwa Lesti melarangnya makan mie instan.

"Makan mie aja sekarang gua dilarang demi alasan kesehatan. Boro-boro gua dibolehin berantem di ring," jawab Rizky Billar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
