Tanding Tinju Lawan Lula Lahfah, Adhisty Zara: Pengen Ngabisin Orang

JAKARTA - Adhisty Zara secara mengejutkan akan menjajal ring tinju. Nantinya Adhisty Zara tanding melawan Lula Lahfah di Superstar Knockout.

Ajang tersebut akan digelar di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta..

Pemain film Dua Garis Biru itu mengungkapkan bahwa ia tak mau melewatkan kesempatan. Zara begitu sapaan akrabnya juga berseloroh bahwa ia sedang ingin melampiaskan amarah ke seseorang.

“Selain karena nggak mau lewatin kesempatan, gue juga lagi pengin abisin orang sih,” ujar Adhisty Zara di kawasan SCBD, Jakarta Selatan..

Sadar bahwa ia tak banyak memiliki waktu untuk latihan, namun Zara tetap optimis bisa mengalahkan Lula Lahfah.

"Persiapannya sebulanan dan aku tahu waktunya dikit, tapi karena aku orangnya ambisius jadi pasti bisa," kata Adhisty Zara.

