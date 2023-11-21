Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Morgan Oey Nyaman Berkarya Meski Usia 33 Tahun, Belum Kepikiran Menikah

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |08:05 WIB
Morgan Oey Nyaman Berkarya Meski Usia 33 Tahun, Belum Kepikiran Menikah
Morgan Oey belum kepikiran menikah. (Foto: Instagram)
A
A
A

  

JAKARTA - Meski memasuki usia 33 tahun, namun Morgan Oey belum memikirkan untuk segera menikah. Baginya, masih merasa nyaman berkarya.

Morgan Oey saat ini semakin mengukuhkan namanya di dunia seni peran. Usai resmi hengkang dari boyband SMASH, Morgan kian fokus untuk berkarier sebagai seorang aktor.

Morgan Oey merasa beruntung lantaran segala aktivitasnya di dunia hiburan selalu mendapat dukungan dari keluarga dan teman-teman terdekatnya.

Morgan mengaku dirinya memang memiliki teman dekat. Tapi, hubungannya memang hanya sebatas teman, tak lebih dari itu.

Dia nampaknya masih menikmati kesendiriannya. Sudah cukup lama dirinya tak pernah mengungkap sosok pujaan hatinya.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita celebrity lainnya
