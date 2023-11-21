Digugat Cerai Irish Bella, Ammar Zoni: Cobaan Kok Terus-Menerus Ya?

JAKARTA - Kabar bahwa Irish Bella melayangkan gugatan cerainya kepada Ammar Zoni ke Pengadilan Agama Depok, pada 6 November kemarin menjadi sebuah hal yang cukup mengagetkan. Bagaimana tidak, isu miring yang selama ini beredar, tepatnya usai Ammar Zoni ditangkap oleh polisi lantaran kasus narkoba, ternyata benar-benar terjadi.

Mengetahui dirinya digugat cerai, Ammar Zoni pun langsung mengungkapkan perasaannya pada sang kuasa hukum, Abdullah Emile Oemar Alamudy, yang sempat menangani kasus narkoba yang menjeratnya. Bahkan ia mengaku sangat menyesal lantaran wanita yang telah memberikannya dua anak itu sampai mengajukan gugatan perpisahan di Pengadilan Agama.

Kini, Ammar mengaku lelah dengan cobaan hidup yang datang padanya. Pasalnya bukan hanya cobaan soal narkoba dan perceraian, kini ia juga harus melihat ayahnya jatuh sakit.

"Ammar pun kaget, dia sempat bilang ke saya 'bang cobaan kok terus-menerus ya'," kata Abdullah Emile meniru ucapan Ammar Zoni.

"Satu, masalah narkoba, kini bapak sakit, terus Ammar juga ngadepin gugatan seperti ini. Itu yang sempat diucap oleh Ammar," lanjutnya.

Meski begitu, bintang film Madu Murni ini mengaku tak bisa berbuat banyak. Sebab, Irish Bella lah yang melayangkan gugatan cerai padanya.

Kini, ia disebut akan berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya. Mengingat, mediasi perceraian pada 16 November kemarin gagal dilakukan lantaran kedua belah pihak mangkir.

"Gugatan cerai ini memang hak penuh dari Ibel (sapaan akrab Irish). Tapi memang sangat disayangkan hal itu," jelasnya.

"Jujur Ammar sangat menyesalkan gugatan cerai yang diajukan Ibel, dia sangat pengin mempertahankan rumah tangganya," ungkap Abdullah Emile.