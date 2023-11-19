Kisah Perjalanan Cinta Irish Bella dan Ammar Zoni yang Kini Berada di Ujung Tanduk

JAKARTA - Pernikahan Irish Bella dan Ammar Zoni yang berlangsung pada 28 April 2019 kini tengah berada di ujung tanduk. Pada 6 November kemarin, pemilik nama asli Yris Jetty Dirk de Beule tersebut sudah melayangkan gugatan perceraiannya kepada Ammar Zoni di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

Kabar bahwa artis yang akrab disapa Ibel ini menggugat cerai suaminya, bahkan telah dibenarkan langsung oleh Hakim PA Depok, M. Kamal Syarif.

"Gugatan didaftarkan secara elektronik dengan nomor perkara 3123/Pdt.G/2023/PA Depok," kata Kamal Syarif dikutip program Best Kiss, pada Sabtu (18/11/2023).

Tidak diketahui pasti apa alasan ibu dua anak ini melayangkan gugatan cerainya pada Ammar Zoni. Namun, ia diduga kuat sudah menyerah lantaran suaminya kembali tersandung kasus narkoba untuk yang kedua kalinya.

Sebelum akhirnya menikah, Ammar Zoni dan Irish Bella sempat beradu akting dalam sebuah sinetron yang tayang di 2018. Dari situ keduanya saling mengenal.

Namun, Irish tidak langsung jatuh hati kepada Ammar. Perasaan cintanya mulai tumbuh saat menjalani acara bakti sosial yang sama.

Hal tersebut terjadi lantaran keduanya saling curhat tentang kisah asmaranya yang terdahulu. Semakin saling percaya, Ammar Zoni dan Irish Bella akhirnya terbuka untuk bercerita tentang hidupnya masing-masing. Hingga akhirnya keduanya merasa memiliki kecocokan satu sama lain.

Namun, kala itu memutuskan tidak menjalin hubungan pacaran. Hal ini lantaran Irish ingin menjalin hubungan yang serius, tidak main-main lagi.

Pada saat yang sama, Ammar merasa tidak percaya diri untuk mempersunting Irish Bella lantaran pernah tersandung kasus narkoba.

“Gue ngomong langsung sama ibunya Irish ya apa adanya. Sampai di rumah kita ngobrol panjang lebar, dan ada kata-kata yang gue ingat dan ini janji gue juga sama ibunya Irish 'kalau tante berharap gue sama seperti mantan-mantannya Irish gue enggak bisa, mungkin tidak sama'," ujar Ammar Zoni dilansir dari channel YouTube Billy Syahputra.

“Dalam arti waktu itu mantannya Irish ada yang produser, ada yang ini yang itu dan lain-lain. Gue bukan siapa-siapa, gue datang sebagai Ammar Zoni, sebagai orang biasa. Nyokapnya agak protect banget sama Irish, apalagi gue pasti tahu image gue waktu itu, gue kena kasus juga, image gue jelek," lanjutnya.

Untuk meluluhkan hati ibu dari Irish Bella, Ammar menjanjikan beberapa hal. Sampai akhirnya sang ibu benar-benar melepaskan putrinya untuk menikah dengan Ammar Zoni.

"Gue bilang gini ‘tante kalau tante berharap saya sama seperti mantan-mantan Irish tentu tidak karena saya tidak sama sekali, inilah saya, saya bukan anak orang kaya yang lahirnya langsung jadi anak konglomerat, saya orang biasa saja'," kata Ammar Zoni.

"'Sampai saya berdiri di sini saya pun sendiri, saya pekerja keras, saya tidak bisa janji apa-apa sama tante, tapi yang bisa saya pastikan sama tante adalah saya akan menjaga Irish dengan benar, dan saya akan buat kerajaan bersama Irish bersama-sama, dan kita akan sama-sama terus sampai tua'," lanjutnya.

Setelah mendapatkan restu, akhirnya keduanya langsung mengadakan prosesi lamaran yang mewah bak di negeri dongeng. Kemudian keduanya melaksanakan nikah siri terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan nikah sah secara hukum.