Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tulis Sendiri Lirik My Self, Putu Maydea: Lagu Ini untuk Mama

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |23:00 WIB
Tulis Sendiri Lirik <i>My Self</i>, Putu Maydea: Lagu Ini untuk Mama
Putu Maydea persembahkan lagu My Self untuk sang mama (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Setelah sukses dengan single perdananya, Semesta Belum Terima, Putu Maydea kembali merilis single keduanya bertajuk My Self. Menariknya, single keduanya ini ditulisnya sendiri dan hanya membutuhkan waktu tiga hari saja.

Lagu My Self sendiri tercipta lantaran pengalaman pribadinya sendiri yang kadang sering mengalami insecure. Bahkan lagu ini juga diharap bisa menjadi reminder bagi Maydea agar dapat insecure secukupnya, percaya diri secukupnya dan mencintai diri sendiri, baru cintai orang lain.

Sebelum akhirnya rilis beberapa bulan lalu, Maydea mengaku sempat dibantu oleh Kamga terkait penulisan lirik di hari H proses rekamannya berlangsung. Kamga sendiri disebut berperan untuk memperbaiki beberapa grammar, hingga membuat lagu My Self memiliki lirik seperti yang saat ini sudah bisa didengar di berbagai platform musik.

"Ini single keduaku setelah Semesta Belum Terima. Jadi setelah lulus X Factor single pertama ku itu Semesta Belum Terima dan yang kedua My self," ungkap Maydea pada Okezone.

Putu Maydea (MPI)

"Lagu ini liriknya aku tulis sendiri, tapi pas di hari H rekaman kak Kamga masuk untuk benerin grammar, jadi kak Kamga masuk juga sebagai songwriter," sambungnya.

Menariknya, My Self rupanya merupakan lagu persembahan Maydea untuk sang ibunda. Mengaku bahwa dirinya jarang berterima kasih pada sang ibunda saat merilis single pertama, kini, ia pun dengan sengaja menciptakan lagu My Self untuk ibundanya.

Selain itu, lagu ini juga dianggap spesial lantaran rilis bertepatan dengan bulan lahir sang ibunda. Sehingga, My Self sendiri bisa dianggap sebagai kado dari Maydea di ulang tahun sang ibunda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179209/shakirra-fxDI_large.jpg
Shakirra Vier Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Rony Parulian dan Andi Rianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement