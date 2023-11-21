Tulis Sendiri Lirik My Self, Putu Maydea: Lagu Ini untuk Mama

JAKARTA - Setelah sukses dengan single perdananya, Semesta Belum Terima, Putu Maydea kembali merilis single keduanya bertajuk My Self. Menariknya, single keduanya ini ditulisnya sendiri dan hanya membutuhkan waktu tiga hari saja.

Lagu My Self sendiri tercipta lantaran pengalaman pribadinya sendiri yang kadang sering mengalami insecure. Bahkan lagu ini juga diharap bisa menjadi reminder bagi Maydea agar dapat insecure secukupnya, percaya diri secukupnya dan mencintai diri sendiri, baru cintai orang lain.

Sebelum akhirnya rilis beberapa bulan lalu, Maydea mengaku sempat dibantu oleh Kamga terkait penulisan lirik di hari H proses rekamannya berlangsung. Kamga sendiri disebut berperan untuk memperbaiki beberapa grammar, hingga membuat lagu My Self memiliki lirik seperti yang saat ini sudah bisa didengar di berbagai platform musik.

"Ini single keduaku setelah Semesta Belum Terima. Jadi setelah lulus X Factor single pertama ku itu Semesta Belum Terima dan yang kedua My self," ungkap Maydea pada Okezone.

"Lagu ini liriknya aku tulis sendiri, tapi pas di hari H rekaman kak Kamga masuk untuk benerin grammar, jadi kak Kamga masuk juga sebagai songwriter," sambungnya.

Menariknya, My Self rupanya merupakan lagu persembahan Maydea untuk sang ibunda. Mengaku bahwa dirinya jarang berterima kasih pada sang ibunda saat merilis single pertama, kini, ia pun dengan sengaja menciptakan lagu My Self untuk ibundanya.

Selain itu, lagu ini juga dianggap spesial lantaran rilis bertepatan dengan bulan lahir sang ibunda. Sehingga, My Self sendiri bisa dianggap sebagai kado dari Maydea di ulang tahun sang ibunda.