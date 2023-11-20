Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ini Jawaban Ariel NOAH Saat Ditantang Main Tinju Lawan Raffi Ahmad

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |20:00 WIB
Ini Jawaban Ariel NOAH Saat Ditantang Main Tinju Lawan Raffi Ahmad
Raffi Ahmad tantang Ariel NOAH duel tinju (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad baru-baru ini menantang Ariel NOAH untuk duel tinju dengannya di atas ring. Tantangan tersebut bahkan diungkapkan secara langsung oleh Raffi Ahmad dalam closing acara Superstar Knockout, Jumat, 17 November kemarin.

Saat dikonfirmasi ke Ariel, penyanyi asal Pangkalan Brandan ini buka suara. Sayangnya, pentolan grup band NOAH ini tampaknya belum bisa memberikan jawaban terkait kabar tersebut.

"Gue ngelak," ujar Ariel NOAH saat ditemui di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2023).

"Ini gue emang enggak bisa jawab, jadi gue ngelak aja," lanjut Ariel sambil tertawa.

Raffi Ahmad vs Ariel NOAH

Saat disinggung apakah dirinya bisa bermain tinju atau tidak, lagi-lagi bapak dari Alleia Anata Irham ini kembali tidak bisa memberikan jawaban.

"Gue bisa di sini aja sih hari ini. Gue nggak bisa jawab beneran. Yang itu nanti aja," ujarnya.

Kendati begitu, pelantun Menghapus Jejakmu ini membenarkan bahwa dirinya sudah lama cukup lama kenal dengan sang Sultan Andara. Bahkan, ia pun sudah berteman dengan Raffi sejak bapak dua anak itu masih kecil dan belum menjadi artis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183515/ariel_noah-Vpmk_large.jpg
Ariel NOAH Akui Tak Pede DM Cewek Duluan, Takut Tak Dibalas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/205/3157475/ariel_noah-vfDq_large.jpg
Peterpan Reuni, Ariel Noah Lebih Tertarik Jadi Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/205/3157401/noah_band-4pvj_large.jpg
Ariel Spill Album Terakhir Noah Bareng Musica: Siap Hadirkan 10 Lagu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157176/ariel_noah-hd18_large.jpg
Ariel NOAH Tegaskan Peterpan Tak Perlu Izin Bawakan Lagunya di Konser Reuni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3155871/ariel_noah_dan_sophia_latjuba-KnuM_large.jpg
Ariel NOAH dan Sophia Latjuba Hangout Bareng, Netizen: Cie, Balikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152349/ariel_noah-ktyT_large.jpg
Ariel NOAH Ogah Tanggapi Rencana Comeback Peterpan, Pilih Touring ke Lombok
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement