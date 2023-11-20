Ini Jawaban Ariel NOAH Saat Ditantang Main Tinju Lawan Raffi Ahmad

JAKARTA - Raffi Ahmad baru-baru ini menantang Ariel NOAH untuk duel tinju dengannya di atas ring. Tantangan tersebut bahkan diungkapkan secara langsung oleh Raffi Ahmad dalam closing acara Superstar Knockout, Jumat, 17 November kemarin.

Saat dikonfirmasi ke Ariel, penyanyi asal Pangkalan Brandan ini buka suara. Sayangnya, pentolan grup band NOAH ini tampaknya belum bisa memberikan jawaban terkait kabar tersebut.

"Gue ngelak," ujar Ariel NOAH saat ditemui di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2023).

"Ini gue emang enggak bisa jawab, jadi gue ngelak aja," lanjut Ariel sambil tertawa.

Saat disinggung apakah dirinya bisa bermain tinju atau tidak, lagi-lagi bapak dari Alleia Anata Irham ini kembali tidak bisa memberikan jawaban.

"Gue bisa di sini aja sih hari ini. Gue nggak bisa jawab beneran. Yang itu nanti aja," ujarnya.

Kendati begitu, pelantun Menghapus Jejakmu ini membenarkan bahwa dirinya sudah lama cukup lama kenal dengan sang Sultan Andara. Bahkan, ia pun sudah berteman dengan Raffi sejak bapak dua anak itu masih kecil dan belum menjadi artis.