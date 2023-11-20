Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

8 Band Dunia yang Tidak Pernah Ganti Personel hingga Kini

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |01:09 WIB
8 Band Dunia yang Tidak Pernah Ganti Personel hingga Kini
8 Band dunia yang tidak pernah ganti personel (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
JAKARTA - Sebanyak 8 band dunia yang tidak pernah ganti personel hingga kini akan dibahas dalam artikel Okezone. Diketahui, band yang telah mencapai kesuksesan erat dengan konflik. Lumrah terjadi kisruh antar personel kerap tak terjadi.

Terkadang solusi terjadi ketika salah satu personel keluar dari band yang melambungkan namanya. hal ini terjadi untuk meminimalisir masalah yang kerap terjadi di tubuh band tersebut.

Namun, banyak pula band yang bisa mengatasi masalah tanpa harus mengeluarkan personel atau mengundurkan diri. berikut, delapan band dunia yang tak pernah gonta-ganti personel.

8 Band Dunia yang Tidak Pernah Ganti Personel hingga Kini

1. Muse

Muse, grup musik rock asal Inggris ini, tetap mempertahankan formasi awal mereka sejak pembentukan pada tahun 1994 hingga saat ini. Band ini terdiri dari tiga anggota, yaitu Matt Bellamy (vokalis utama, gitaris, dan pemain keyboard), Chris Wolstenholme (bassis dan vokal pendukung), serta Dominic Howard (drummer). Muse telah menghasilkan delapan album hingga kini. Beberapa lagu hits mereka yang masih populer hingga kini antara lain Hysteria, Time is Running Out, Sing for Absolution, dan Starlight. Album debut Muse, berjudul Showbiz, dirilis pada tahun 1999, sementara album terbaru mereka, Simulation Theory, meluncur pada tahun 2018.

2. Radiohead

Band asal Inggris yang terkenal dengan lagu Creep ini terbentuk pada tahun 1985 di Oxfordshire. Radiohead terdiri dari Thom Yorke (vokal, gitar, keyboard, dan piano), si kembar Jonny Greenwood (gitar dan keyboard), Colin Greenwood (bass), Ed O'Brien (gitar dan vokal latar), serta Philip Selway (drum). Mereka telah merilis sembilan album studio sepanjang karier mereka. Album terakhir mereka berjudul A Moon Shaped Pool dan dirilis pada tahun 2016.

3. Blur

Band rock alternatif asal Inggris ini terbentuk pada tahun 1988. Blur tetap solid dengan keempat anggotanya yang tidak berubah hingga kini. Keempat personel tersebut adalah Damon Albarn (vokal), Graham Coxon (gitar), Alex James (bass), dan Dave Rowntree (drum). Mereka telah menghasilkan 8 album studio dalam katalog musik mereka. Album terakhir Blur dirilis pada tahun 2015.

4. Coldplay

Coldplay memulai perjalanan kariernya dari pertemanan saat kuliah dan hingga kini. Menjadi band top dunia, mereka masih dengan formasi awal, yaitu Chris Martin (vokal dan piano), Jonny Buckland (gitar), Guy Berryman (bass), dan Will Champion (drum).

