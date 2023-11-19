Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maju Jadi Anggota DPR RI, Neng Dessy Mengaku Siap Beri Peluang Kerja

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |22:00 WIB
Maju Jadi Anggota DPR RI, Neng Dessy Mengaku Siap Beri Peluang Kerja
Neng Dessy mengaku siap beri peluang kerja jika terpilih jadi Caleg (Foto: Instagram/neng_dessy_)
A
A
A

JAKARTA - Neng Dessy menjadi satu dari sekian banyak artis yang maju sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2024. Sebagai penyanyi sekaligus produser, Neng Dessy mengaku memiliki tujuan untuk maju sebagai calon anggota DPR RI.

Kepada awak media, Direktur Utama dari PT Millenium Record dan PT Millenium Nagamas ini mengaku ingin mengabdi untuk masyarakat di daerah pemilihannya, yakni Bojonegoro dan Tuban. Bahkan ia juga mengaku ingin melakukan yang terbaik untuk masyarakat di daerah tersebut.

"Iya Alhamdulillah aku sangat senang banget bisa maju untuk menjadi calon anggota legislatif ini. Aku sudah lama untuk merencanakan nya untuk ingin sekali mengabdi dan memajukan Bojonegoro dan Tuban dengan melakukan yang terbaik buat masyarakat disana, untuk jadi yang lebih baik lagi," ujarnya.

Sebagai produser, Neng Dessy juga ingin memberikan kesempatan untuk masyarakat Bojonegoro dan Tuban yang memiliki bakat untuk bisa menjadi penyanyi. Ia juga mengaku siap memberikan wadah, mensupport dan memproduseri masyarakat untuk menjadi artis.

Neng Dessy

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement