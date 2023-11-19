Maju Jadi Anggota DPR RI, Neng Dessy Mengaku Siap Beri Peluang Kerja

JAKARTA - Neng Dessy menjadi satu dari sekian banyak artis yang maju sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada Pemilu 2024. Sebagai penyanyi sekaligus produser, Neng Dessy mengaku memiliki tujuan untuk maju sebagai calon anggota DPR RI.

Kepada awak media, Direktur Utama dari PT Millenium Record dan PT Millenium Nagamas ini mengaku ingin mengabdi untuk masyarakat di daerah pemilihannya, yakni Bojonegoro dan Tuban. Bahkan ia juga mengaku ingin melakukan yang terbaik untuk masyarakat di daerah tersebut.

"Iya Alhamdulillah aku sangat senang banget bisa maju untuk menjadi calon anggota legislatif ini. Aku sudah lama untuk merencanakan nya untuk ingin sekali mengabdi dan memajukan Bojonegoro dan Tuban dengan melakukan yang terbaik buat masyarakat disana, untuk jadi yang lebih baik lagi," ujarnya.

Sebagai produser, Neng Dessy juga ingin memberikan kesempatan untuk masyarakat Bojonegoro dan Tuban yang memiliki bakat untuk bisa menjadi penyanyi. Ia juga mengaku siap memberikan wadah, mensupport dan memproduseri masyarakat untuk menjadi artis.