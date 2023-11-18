Irish Bella Gugat Cerai Ammar Zoni, PA Depok: Sidang Sudah Digelar 16 November 2023

JAKARTA - Kabar isu keretakan rumah tangga Irish Bella dengan Ammar Zoni bukanlah isapan jempol belaka. Pasalnya, Irish Bella sang istri telah menggugat cerai sang suami. Bahkan, sidang pun sudah digelar 16 November 2023.

Hal itu diutarakan oleh Hakim Pengadilan Agama Depok, M. Kamal Syarif. Di mana, persidangan perdana juga telah digelar pada Kamis, 16 November 2023.

Namun hanya dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, sementara Irish Bella sendiri tidak hadir.

"Persidangan telah dilaksanakan, dihadiri kuasa hukum penggugat, dalam hal ini pengacara Irish Bella. Namun Irish Bella tidak datang," tutur M. Kamal Syarif.