HOME CELEBRITY MUSIK

Assia Keva Curahkan Perasaan dalam Album Mini Bertajuk 2004

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |21:00 WIB
Assia Keva Curahkan Perasaan dalam Album Mini Bertajuk <i>2004</i>
Assia Keva rilis EP berisi 6 lagu (Foto: IST)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Assia Keva merilis album mini (EP) perdananya pada 20 Oktober 2023. Album mini tersebut diketahui berisi enam buah lagu, yang seluruh isinya berasal dari pengalaman pribadi sang penyanyi.

Ya, gadis 19 tahun asal Bali ini diketahui menulis sendiri lagu-lagu yang ada pada EP-nya. Bahkan ia mulai mencurahkan jiwanya dalam lagu-lagu yang muncul di EP 2004.

"Inspirasi terbesar saya saat membuat album mini 2004 adalah menggunakan pengalaman pribadi sebagai media dalam musik saya. Saya ingin menyalurkan emosi batin dan peristiwa kehidupan ke dalam lagu-lagu saya, hampir seperti sebuah catatan harian musikal," ungkap Assia Keva.

"Ini adalah cara bagi saya untuk memproses pengalaman-pengalaman tersebut dan terhubung dengan pendengar secara sangat personal,” sambungnya.

Dalam penggarapan EP-nya, perempuan yang akrab disapa Keva ini bekerja sama dengan empat orang produser, diantaranya Bam George, Kanhaiya, Kevin Suwandhi, dan Gede Yudis. Keva sendiri merasa bahagia bisa bekerja sama lantaran semua hasil dari EP-nya sesuai dengan keinginannya.

