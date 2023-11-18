Santyka Fauziah Pamer Bucket Bunga dari Sule, Dapat Doa dari Netizen: Cepat Nikah

JAKARTA - Rumor hubungan asmara antara komedian Sule dan gadis cantik bernama Santyka Fauziah semakin menguat. Pasalnya, Santyka mengunggah foto memperlihatkan dirinya mendapat bucket bunga dari Sule.

Dalam foto tersebut, Santyka berada di dalam mobil tampak tersenyum semringah sembari memeluk bucket bunga berwarna pink.

Dalam keterangan unggahannya, Santyka menuliskan bahwa bunga tersebut diberikan Sule. Bunga tersebut seolah sebagai bukti mantan suami Nathalie Holscher itu bukan hanya menjadi sosok humoris yang biasa dikenal orang melainkan bisa menjadi sosok romantis. Santyka menuliskan keterangan 'Juli 2023'.

Entah apa maksud dari waktu yang dituliskan itu apakah menjadi waktu dimana Sule memberikan bucket bunga tersebut atau menjadi waktu pertama kali mereka berkenalan.