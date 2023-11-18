Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Santyka Fauziah Pamer Bucket Bunga dari Sule, Dapat Doa dari Netizen: Cepat Nikah

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |17:57 WIB
Santyka Fauziah Pamer Bucket Bunga dari Sule, Dapat Doa dari Netizen: Cepat Nikah
Santyka dapat bucket bunga dari Sule. (Foto: TikTok Santyka)
A
A
A

 

JAKARTA - Rumor hubungan asmara antara komedian Sule dan gadis cantik bernama Santyka Fauziah semakin menguat. Pasalnya, Santyka mengunggah foto memperlihatkan dirinya mendapat bucket bunga dari Sule. 

Dalam foto tersebut, Santyka berada di dalam mobil tampak tersenyum semringah sembari memeluk bucket bunga berwarna pink.

Dalam keterangan unggahannya, Santyka menuliskan bahwa bunga tersebut diberikan Sule. Bunga tersebut seolah sebagai bukti mantan suami Nathalie Holscher itu bukan hanya menjadi sosok humoris yang biasa dikenal orang melainkan bisa menjadi sosok romantis. Santyka menuliskan keterangan 'Juli 2023'.

Entah apa maksud dari waktu yang dituliskan itu apakah menjadi waktu dimana Sule memberikan bucket bunga tersebut atau menjadi waktu pertama kali mereka berkenalan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459/komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171386/sule_axioo-FE5G_large.jpg
Sule Ungkap Alasan Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143064/sule_dan_nathalie-b9GM_large.jpg
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137535/njan_putra_sule-JG8W_large.jpeg
Njan Putra Sule Gabung di Album Kompilasi Honey Bareng Trio Tenxi, Naykilla dan Jemsii 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127819/komedian_sule-FZAa_large.jpg
Ketika Sule Mewek Dinasihati Mahalini saat Sungkeman Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115469/komedian_sule-vMCH_large.jpg
Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement