HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Tahun Pacaran, Ghea Youbi Ungkap Alasan Putus dari Gian Zola

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |05:30 WIB
3 Tahun Pacaran, Ghea Youbi Ungkap Alasan Putus dari Gian Zola
Ghea Youbi ungkap alasan putus dari Gian Zola (Foto: Instagram/gheayoubi)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi dangdut Ghea Youbi sudah tak lagi menjalin hubungan asmara dengan pesepakbola Gian Zola. Hal itu bahkan sempat diungkapkan secara langsung oleh Ghea di akun Instagramnya pada Februari lalu.

Saat ditanya soal alasan putus dari Gian Zola setelah tiga tahun pacaran, penyanyi 23 tahun ini membantah soal isu adanya orang ketiga. Pelantun Gak Ada Waktu Beib ini bahkan mengungkap sebuah alasan yang membuat dan Gian sepakat untuk tak lagi melanjutkan hubungan mereka.

"Fitnah (orang ketiga). (Hubungan jarak jauh) Itu jadi penyebabnya juga," ucap Ghea Youbi saat tampil di acara Rumpi No Secret.

Ghea Youbi

Setelah putus dari Gian, Ghea hingga kini mengaku masih jomblo. Namun, ia tak menolak apabila ada pria yang mau mendekatinya.

Berbeda dengan dirinya, Gian justru dikabarkan sudah memiliki pacar baru. Bahkan Gian dan kekasih barunya sudah merencanakan pernikahan.

"Dia sudah punya. Kan dia mau nikah duluan," ujar Ghea.

"Iya aku ditinggal nikah. Lumayan sih (sedih)," lanjutnya.

Telusuri berita celebrity lainnya
