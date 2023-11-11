Ghea Youbi Ramai Dihujat Usai Pamer Foto Ngedot Susu

JAKARTA - Pedangdut Ghea Youbi ramai dihujat warganet ketika mengunggah dua foto yang memperlihatkan dirinya sedang ngedot susu sambil tiduran di ranjang layaknya bayi.

"Emang boleh jadi bayi lagi?" kata pedangdut asal Bandung, Jawa Barat itu sebagai caption unggahannya, seperti dikutip pada Sabtu (11/11/2023).

Bukannya gemas, warganet justru ramai-ramai mengkritik sang pedangdut. Beberapa menilai, Ghea hanya sekadar mencari perhatian. Lainnya merasa, foto itu rentan terkena pelecehan seksual.

"Begitulah tipu daya wanita. Memancing, tapi pas kepancing bilangnya pelecehan," kata akun @ha**nsu**ii. Akun @adeladelia24 menambahkan, "Geli lihatnya. Biar apa sih?"

"Saya bukan haters. Tapi foto seperti ini, kelihatan jelas minta 'dilecehkan'. Enggak perlu pura-pura tidak tahu kalau banyak banget di sini laki-laki yang dikit-dikit mengaitkan dengan hal seksual," ujar akun @mari**hij*b_.

Akun @sas***ne_91 mengatakan, "Mbak, kamu sadar enggak sih kalau kamu unggah foto begini di sosmed bisa menarik perhatian cowok terus jadi bahan fantasi mereka? Lagipula ngedot begitu berpengaruh ke bentuk gigi dan rahang."

Meski ramai dihujat, namun Ghea Youbi masih memasang foto ngedot susu tersebut di akun Instagram pribadinya. Bahkan hingga kini, foto tersebut sudah mendulang lebih dari 250.000 likes dari warganet.