HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Berobat Kanker Minta Doa untuk Sembuh: Butuh Banget Doanya

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |08:30 WIB
Vidi Aldiano Berobat Kanker Minta Doa untuk Sembuh: Butuh Banget Doanya
Vidi Aldiano berobat kanker. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vidi Aldiano kembali menjalankan proses kesembuhannya dari penyakit kanker yang dialaminya itu. Alhasil, dirinya meminta kepada masyarakat di Tanah Air agar penyakit yang diidapnya cepat sembuh.

Permohonan doa dari Vidi Aldiano itu diutarakan di media sosial Instagram miliknya melalui postingan insta storinya itu.

"SPA DAY, its that time of the month again," tulis Vidi Aldiano, Jumat (17/11/2023).

"Doain ya teman-teman aku bisa cepat sembuh. Butuh banget doa nya," katanya lagi.

Vidi Aldiano

Seperti diketahui, suami Sheila Dara Aisha ini menjelaskan bahwa dirinya ingin memberi tahu soal bentuk terapi yang sedang ia jalani.

