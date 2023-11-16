Nindy Ayunda Beri Bantahan soal Isu Nikah Siri dengan Dito Mahendra

JAKARTA - Penyanyi Nindy Ayunda mendadak ikut terseret dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan tersangka Dito Mahendra. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia memiliki hubungan spesial dengan Dito, dan pria tersebut sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Banyak kabar beredar mengatakan bahwa Nindy dan Dito telah menikah siri. Namun, dengan tegas ibu dua anak itu memberikan bantahannya.

"Maunya gimana (statusnya)?" ucap Nindy baru-baru ini.

"Aku juga mau mengklarifikasi dibilang aku udah nikah siri. Nggak ada. Saya ini statusnya saat itu pacaran," jelasnya.

Lewat wawancaranya dengan awak media, Nindy pun tampak mengisyaratkan bahwa dirinya tetap bahagia.

"Punya pacar, nggak punya pacar bahagia," katanya.

BACA JUGA: Kata Nindy Ayunda Soal Kemungkinan Rujuk dengan Askara Parasady

Pelantun Cinta Cuma Satu ini pun mengatakan bahwa ia sama sekali tak tahu menahu soal kasus yang menimpa Dito Mahendra. Sebagai kekasihnya kala itu, Nindy mengaku hanya berusaha menjadi warga negara yang baik dan memberi keterangan terkait apa yang diketahuinya tentang sang kekasih.