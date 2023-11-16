Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nindy Ayunda Beri Bantahan soal Isu Nikah Siri dengan Dito Mahendra

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |15:13 WIB
Nindy Ayunda Beri Bantahan soal Isu Nikah Siri dengan Dito Mahendra
Nindy Ayunda bantah sudah menikah siri dengan Dito Mahendra (Foto: Instagram/nindyayunda)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Nindy Ayunda mendadak ikut terseret dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan tersangka Dito Mahendra. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia memiliki hubungan spesial dengan Dito, dan pria tersebut sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Banyak kabar beredar mengatakan bahwa Nindy dan Dito telah menikah siri. Namun, dengan tegas ibu dua anak itu memberikan bantahannya.

"Maunya gimana (statusnya)?" ucap Nindy baru-baru ini.

"Aku juga mau mengklarifikasi dibilang aku udah nikah siri. Nggak ada. Saya ini statusnya saat itu pacaran," jelasnya.

Nindy Ayunda

Lewat wawancaranya dengan awak media, Nindy pun tampak mengisyaratkan bahwa dirinya tetap bahagia.

"Punya pacar, nggak punya pacar bahagia," katanya.

Pelantun Cinta Cuma Satu ini pun mengatakan bahwa ia sama sekali tak tahu menahu soal kasus yang menimpa Dito Mahendra. Sebagai kekasihnya kala itu, Nindy mengaku hanya berusaha menjadi warga negara yang baik dan memberi keterangan terkait apa yang diketahuinya tentang sang kekasih.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152492/nindy_ayunda-lAEv_large.jpg
Nindy Ayunda Akhirnya Akui Sudah Menikah dengan Dito Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/33/3107379/nindy_ayunda-x3Oj_large.jpg
Kronologi Nindy Ayunda Balikan dan Isyaratkan Akan Menikah dengan Dito Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106975/nindy_ayunda-J7dU_large.jpg
CLBK, Nindy Ayunda Isyaratkan Bakal Menikah dengan Dito Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/33/2987464/bukan-menikah-nindy-ayunda-ternyata-rilis-single-baru-NwxxCZjQxu.jpg
Bukan Menikah, Nindy Ayunda Ternyata Rilis Single Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986832/nindy-ayunda-unggah-foto-kenakan-gaun-pengantin-sudah-menikah-lagi-uI0VmyQmNG.jpg
Nindy Ayunda Unggah Foto Kenakan Gaun Pengantin, Sudah Menikah Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/33/2970706/nindy-ayunda-diduga-punya-pacar-baru-usai-pamer-buket-bunga-di-momen-valentine-FP68wq9Cx2.jpg
Nindy Ayunda Diduga Punya Pacar Baru Usai Pamer Buket Bunga di Momen Valentine
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement