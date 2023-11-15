Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rachel Vennya Pilih Jalani Operasi Kecil Usai Temukan Kista di Bawah Mata

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |06:10 WIB
Rachel Vennya Pilih Jalani Operasi Kecil Usai Temukan Kista di Bawah Mata
Ada kista di bawah mata Rachel Vennya (Foto: Instagram/@rachelvennya)
JAKARTA - Rachel Vennya datang dengan kabar kurang menyenangkan. Melalui akun Instagram Storynya, mantan istri Niko Al Hakim ini mengatakan bahwa dirinya akan menjalani operasi kecil di bagian matanya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya usai menjalani pemeriksaan, ditemukan kista di area bawah matanya. Oleh karenanya, kista tersebut harus diangkat agar tak menjadi masalah di kemudian hari.

Rachel sendiri mengatakan bahwa munculnya kista di area bawah matanya terjadi lantaran ia sempat menjalani perawatan kecantikan bernama buccal fat, satu tahun lalu di sebuah klinik kecantikan. Perawatan tersebut dilakukannya untuk meniruskan pipi dan mengangkat lemak dengan cara disuntikkan di beberapa bagian wajahnya, termasuk kantung mata.

"Guys WML yaa mingdep aku mau operasi mata krn treatment aku yang waktu itu membuahkan kista di bawah mata," ungkap Rachel di Instagram Storynya.

Rachel Vennya

Meski kista di area bawah matanya tidak berbahaya, ibu dua anak ini tetap memilih untuk menjalani operasi. Mengingat, ia sendiri merasa kurang nyaman dan tak percaya diri lantaran adanya kista di bawah mata.

"Sebenarnya nggak berbahaya, tapi jujur gengges dan insecuree. Bismillah aku akan ceritain journey aku nanti," jelasnya.

Kabar bahwa ada kista di bawah mata Rachel usai menjalani perawatan, membuat netizen pun ramai. Mereka bahkan mempertanyakan apakah klinik tersebut bertanggung jawab atas kemunculan kista atau justru sebaliknya.

