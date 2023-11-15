Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengulik Tarif Endorse Awkarin di Instagram

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |05:05 WIB
Mengulik Tarif Endorse Awkarin di Instagram
Mengulik tarif endorse Awkarin. (Foto: Instagram/@narinkovilda)
A
A
A

JAKARTA - Berapa tarif endorse Awkarin di Instagram? Sebagai salah satu selebgram ternama dengan engagement media sosial cukup tinggi, banyak brand menggaetnya untuk bekerjasama. 

Lalu pertanyaannya kemudian, berapa tarif endorse Awkarin di Instagram? Tak seperti para artis yang mencapai ratusan juta, sang selebgram yang memiliki 1,1 juta followers di Instagram membanderol tarif endorse yang cukup ‘ramah di kantong’. 

Menghimpun berbagai sumber, tarif endorse Awkarin di Instagram mencapai Rp5 juta per postingan dan unggahan video di feed sebesar Rp15 juta. Sementara endorsement melalui Insta Story dibanderol sebesar Rp1,5 juta per postingan

Awkarin sendiri, memiliki dua akun Instagram. Akun pertama, @awkarin memiliki 7,1 juta pengikut. Melalui akun tersebut, dara kelahiran 1997 itu lebih banyak membagikan konten edukasi dan isu terkini. 

Sementara, akun Instagram kedua @narinkovilda memiliki 1,1 juta pengikut. Melalui akun ini, Awkarin lebih sering membagikan konten kesehariannya. Lewat akun kedua inilah Awkarin banyak menerima endorse. 

Halaman:
1 2
