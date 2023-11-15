Ahyeon Hengkang dari BABYMONSTER, YG Entertaiment Sebut Alasannya: Fokus Istirahat karena Kesehatan

KOREA - Kabar mengejutkan datang dari YG Entertaiment, di mana girlband BABYMONSTER akan debut tanpa kehadiran salah satu personilnya yakni Ahyeon.

Ahyeon batal debut dengan BABYMONSTER pada 27 November mendatang. Disebutkan, hengkangnya Ahyeon dari girl grup ini dikarenakan alasan kesehatan. Hal itu disampaikan YG Entertaiment.

“BABYMONSTER akan debut sebagai grup beranggotakan enam orang dengan Ruka, Pharita, Asa, Haram, Rora, dan Chiquita. Setelah berdiskusi dengan hati-hati, diputuskan bahwa Ahyeon yang bersiap bersama dengan BABYMONSTER, akan fokus istirahat untuk sementara waktu karena alasan kesehatan,” tulis pihak YG Entertaiment dilansir Allkpop, Rabu (15/11/2023).

Selain itu YG Entertaiment mengungkapkan rasa sedih mereka akan keputusan tersebut, namun hal tersebut dipilih demi kesehatan sang artis.