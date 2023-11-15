Jordi Onsu Ngamuk Lihat Oknum Kristen Dukung Israel: Semoga Kamu yang Dikutuk!

JAKARTA - Konflik Palestina-Israel masih berlangsung hingga hari ini. Korban meninggal di Jalur Gaza pun semakin meningkat akibat serangan membabi buta tentara Israel kepada warga sipil.

Terkini, korban dari kalangan warga sipil Palestina tembus 12 ribu jiwa. Para korban juga didominasi wanita, anak-anak serta ibu hamil.

Seiring konflik tersebut kian memanas, dukungan untuk warga Palestina pun terus mengalir.

Jordi Onsu misalnya, adik Ruben Onsu itu juga mengutuk serangan Israel yang terjadi kepada penduduk Palestina khususnya di Gaza meski dirinya penganut Nasrani.

Dalam sebuah siaran langsung di TikTok, Jordi bahkan memarahi oknum Kristen yang mendukung agresi Israel terhadap warga sipil Palestina.

"Nggak ada Firman Tuhan yang kayak gitu, ajaran mana pun, semua ajaran yang kasar bahkan membunuh itu dikutuk, dilaknat, ngerti nggak?" kata Jordi Onsu dikutip dari unggahan ulang akun TikTok @muhammadhusein.gaza, Rabu (15/11/2023).

Usut punya usut, oknum yang diduga mendukung serangan Israel ke Gaza itu menyampaikan pendapatnya saat Jordi melakukan siaran langsung.

Saat itu juga, aktor dan pengusaha tersebut langsung mengecam keras pernyataan oknum Kristen yang tak disebutkan namanya itu.