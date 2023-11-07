Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putus, Frislly Herlind Nyaman Jalani HTS dengan Jordi Onsu

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |19:51 WIB
Frisslly Herlind dan Jordi Onsu HTS (Foto: Ist)
JAKARTA - Frislly Herlind disinyalir kembali menjalin hubungan asmara dengan Jordi Onsu. Pasca putus dari Kiesha Alvaro, Frislly beberapa kali kedapatan sedang bersama adik Ruben Onsu itu.

Bahkan, Frislly pun mengaku bahwa dirinya saat ini sedang nyaman dengan HTS (Hubungan Tanpa Status) bersama Jordi Onsu. Jordi sendiri bukan orang baru dalam kehidupan Frislly. Sebelum bersama Kiesha, Frislly terlebih dahulu menjalani hubungan asmara dengan Jordi.

Frislly mengatakan kalau hubungannya dengan Jordi masih baik-baik saja dan berteman baik. Bahkan tak jarang mereka masih saling bertukar kabar dan berbagi cerita.

"Cerita pasti, video call pasti keseringan itu, di lokasi syuting selalu ngabarin kak Jordy dengan video call, kak Jordy juga gitu. Karena hubungan kita sebagai mantan masih baik baik aja," ujar Frislly Herlind di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, (6/11/2023).

Frislly pun secara blak-blakan menjelaskan bahwa dia dan Jordi menjalani HTS dan mereka nyaman dengan hal tersebut. Memahami banyaknya penggemar yang berharap mereka kembali bersama, Frislly justru mengaku hubungan seperti ini lebih nyaman untuk dijalani.

"To be honest kami memang nyaman banget sama hubungan kita saat ini, ya HTSan. Kayaknya kalau kata orang Hts-an itu beban engga deh buat kita justru lebih asik,"sambungnya.

 BACA JUGA:

