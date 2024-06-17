Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

BABYMONSTER Bakal Rilis Single Baru 1 Juli 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |12:50 WIB
BABYMONSTER Bakal Rilis Single Baru 1 Juli 2024
BABYMONSTER akan rilis single baru 1 Juli 2024. (Foto: YG Entertainment)
SEOUL - BABYMONSTER akan merilis single terbaru mereka, pada 1 Juli mendatang. Kabar baik tersebut diumumkan Ahyeon cs lewat sebuah poster yang dirilis lewat Instagram, pada 17 Juni 2024.

“BABYMONSTER. 2024.07.01, 00.00 KST. RSVP,” demikian informasi yang terdapat dalam poster tersebut tanpa ada bocoran terkait judul single terbaru mereka.

Single baru tersebut, menurut Soompi, akan masuk dalam album penuh perdana BABYMONSTER yang akan dirilis sekitar bulan September atau Oktober tahun ini. Namun YG Entertainment belum mengumumkan jadwal rilis resmi album tersebut.

Rencana comeback tersebut disambut hangat para penggemar BABYMONSTER. “OMG, mereka bakalan comeback,” ujar @monsterbaby-07 di kolom komentar. Akun @biia.trixx mengatakan, “Oh my God, akan ada lagu baru.”

Akun @febrianafeby_ menambahkan, “Eh, sudah mulai nih? Bjir, enggak kerasa sudah memasuki masa di mana YG jor-joran ngasih artisnya comeback.”

BABYMONSTER akan merilis single baru pada 1 Juli mendatang. (Foto: YG Entertainment)

Ruka cs akan mempromosikan lagu terbaru mereka setelah merampungkan tur fanmeeting Asia bertajuk ‘See You There’. Event tersebut dibuka BABYMONSTER, di Tokyo, Jepang, pada 11-12 Mei 2024.

Selanjutnya, mereka membawa acara tersebut ke Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada 8 Juni 2024. Selanjutnya, mereka singgah ke Singapura dan Taipei, pada 15 dan 23 Juni 2024. BABYMONSTER akan mengakhiri tur di Bangkok, Thailand, pada 29 dan 30 Juni 2024.*

(SIS)

