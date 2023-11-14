Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denise Chariesta Sempat Stres Gegara ASI Tak Keluar, Akui Kelelahan

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |02:30 WIB
Denise Chariesta stres gegara ASI tak keluar (Foto: Instagram @denisechariesta91)
JAKARTA - Denise Chariesta baru saja resmi menyandang status sebagai seorang ibu pada 11 November kemarin. Meskipun, ia harus rela menjalani persalinan tanpa didampingi sosok pria yang mau bertanggung jawab atas kehamilannya.

Di tengah kebahagiaan lantaran menjadi seorang ibu, Denise Chariesta mengaku sempat sedih. Bukan hanya lantaran tak ada suami yang mendampingi, tetapi juga lantaran ASI-nya (air susu ibu) sempat tidak keluar saat hendak menyusui sang putra.

Meski begitu, selang beberapa saat ASI-nya pun bisa keluar. Ia pun mengaku sangat bersyukur karena bisa menyusui anaknya.

"Puji Tuhan, pertama gue stres banget karena baby ini gue lebih sensitif, gue menemukan kemanusiaan gue setelah jadi ibu," ujar Denise saat ditemui di RS Brawijaya Antasari, Jakarta Selatan, Senin, 13 November 2023.

Denise Chariesta (Selvianus)

Terkait ASI-nya yang tak langsung keluar, Denise menduga bahwa hal itu terjadi lantaran ia kelelahan usia menjalani operasi caesar. Namun, pihak rumah sakit diakuinya langsung melakukan tindakan cepat sehingga ASI-nya yang tadinya tak keluar, kini sudah bisa diberikan langsung kepada buah hatinya.

"Mungkin terlalu capek, gue tanya ke dokter juga emang ASI itu nggak langsung keluar karena aku caesar. Puji tuhan dokter di sini gercep, aku dikasih booster, vitamin segala macam," jelas Denise.

"Didatengin dokter laktasi, diajarin menyusui segala macam, Puji Tuhan sekarang udah lancar," sambungnya.

