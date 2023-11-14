Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mewah, Nia Ramadhani Beri Kado Ultah Anak Mesin Mainan Seharga Rp37 Juta

Mewah, Nia Ramadhani Beri Kado Ultah Anak Mesin Mainan Seharga Rp37 Juta
Nia Ramadhani berikan anak kado mewah (Foto: IG Nia)
A
A
A

JAKARTA - Nia Ramadhani kembali jadi sorotan. Istri Ardi Bakrie itu membelikan kado spesial di hari ulang tahun sang putra, Mainaka Bakrie yang ke-8.

Momen itu dibagikan Nia di Insta Story-nya. Terlihat wanita 33 tahun itu membeli sebuah mesin mainan bola basket yang sering ada di pusat perbelanjaan untuk sang putra.

“Sudah ketahuan duluan deh hadiah ulang tahunnya,” tulis Nia dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (14/11/2023).

Mewah, Nia Ramadhani Beri Kado Ultah Anak Mesin Mainan Seharga Rp37 Juta

Lewat Insta Story-nya, Nia membagikan momen Mainaka yang kegirangan saat mendapatkan hadiah mesin mainan itu. Terlihat anak kedua Nia ini langsung mencoba permainan bola basket tersebut bersama saudara-saudaranya, Mikhayla dan Magika.

“This is for you, hadiahnya datang duluan nih,” kata Nia.

Nia juga memperlihatkan momen Mainaka yang langsung memeluk sang suami, Ardie Bakrie setelah turut memberikan hadiah spesial itu. Mainaka pun berterima kasih pada sang ayah untuk kado ulang tahunnya.

“Thank you pa,” tambah Nia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163923/nia_ramadhani-dynN_large.jpg
Tinggal di Singapura, Nia Ramadhani Belajar Memasak untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163825/nia_ramadhani-qSJG_large.jpg
Demi Anak, Nia Ramadhani Rela Pindah ke Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143976/nia_ramadhani-w5X4_large.jpg
Pesan Haru Nia Ramadhani untuk Mikhayla Zalindra Bakrie yang Ultah 13 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123279/nia_ramadhani-GsM3_large.jpg
Nia Ramadhani Jadikan Mikhayla Teman: Dia Jadi Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115260/nia_ramadhani-dtTl_large.jpg
Ucapan Manis Nia Ramadhani untuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Hari Ulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102913/nagita_slavina_dan_nia_ramadhani-yhKT_large.jpg
Nia Ramadhani Dicibir Usai Ngaku Tak Bisa Suwir Ayam pada Nagita Slavina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement