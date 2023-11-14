Mewah, Nia Ramadhani Beri Kado Ultah Anak Mesin Mainan Seharga Rp37 Juta

JAKARTA - Nia Ramadhani kembali jadi sorotan. Istri Ardi Bakrie itu membelikan kado spesial di hari ulang tahun sang putra, Mainaka Bakrie yang ke-8.

Momen itu dibagikan Nia di Insta Story-nya. Terlihat wanita 33 tahun itu membeli sebuah mesin mainan bola basket yang sering ada di pusat perbelanjaan untuk sang putra.

“Sudah ketahuan duluan deh hadiah ulang tahunnya,” tulis Nia dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (14/11/2023).

Lewat Insta Story-nya, Nia membagikan momen Mainaka yang kegirangan saat mendapatkan hadiah mesin mainan itu. Terlihat anak kedua Nia ini langsung mencoba permainan bola basket tersebut bersama saudara-saudaranya, Mikhayla dan Magika.

“This is for you, hadiahnya datang duluan nih,” kata Nia.

Nia juga memperlihatkan momen Mainaka yang langsung memeluk sang suami, Ardie Bakrie setelah turut memberikan hadiah spesial itu. Mainaka pun berterima kasih pada sang ayah untuk kado ulang tahunnya.

“Thank you pa,” tambah Nia.

