Coldplay Tiba di Jakarta, Chris Martin Cs Kompak Pakai Outfit Santai

JAKARTA - Grup band Coldplay bakal melakukan konser di Indonesia besok, Rabu 15 November 2023 tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Bahkan, Coldplay telah tiba di Tanah Air hari ini, Selasa (14/11/2023).

Coldplay tiba di Indonesia untuk menggelar konser ‘Music of the Spheres’. Chris Martin dkk terlihat mendarat di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Hal itu diketahui lewat akun TikTok @greejolie07, satu per satu anggota Coldplay turun dari pesawat. Tidak dapat dipastikan kapan tepatnya Coldplay mendarat di Indonesia. Namun dalam video tersebut terlihat langit tampak cerah seperti di siang hari.

Dalam video tersebut, terlihat anggota Coldplay memakai outfit yang santai, yakni berupa kaos lengan pendek dan celana panjang.