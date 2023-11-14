Inilah Impian Personil JKT 48, Shania Gracia: Kami Ingin Dikenal hingga Mancanegara

JAKARTA - Shania Gracia JKT48 merupakan salah satu personil yang cukup lama berada di girlband JKT48. Memasuki usia 10 tahun berkiprah bersama, dirinya ingin membesarkan girlbandnya itu.

Sejak memutuskan bergabung pada 2014 lalu. Gracia JKT48 biasa disapa itu mengaku terus bekerja keras untuk menjadikan JKT48 menjadi salah satu girlband kian dikenal di kancah mancanegara.

"Aku memang sudah cukup lama di JKT48, hampir 10 tahun. Dulu aku masih menjadi junior, jadinya termasuk salah satu paling tua," ujar Gracia JKT48 di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

BACA JUGA: Daftar Mantan Anggota JKT48 di 2023

"Menurut aku 10 tahun ini, semuanya terus berusaha bekerja keras mencapai tujuan dan impian," sambungnya.

Selain memajukan JKT48, Ia berharap agar girlbandnya itu mampu memberikan kesan positif untuk penggemarnya. Bukan hanya di skala nasional melainkan hingga keluar negeri.

"Tujuan kami sama yaitu membuat JKT48 menjadi lebih maju, untuk menjadikan JKT48 sebagai idol group yang dikenal dengan positif fibes, selalu memberikan energi positif dan semangat," ucapnya.