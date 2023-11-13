Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jual Video Syur Rebecca Klopper, Pelaku Untung hingga Rp50 Juta

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |18:02 WIB
Jual Video Syur Rebecca Klopper, Pelaku Untung hingga Rp50 Juta
Video Syur Rebbeca Klopper (Foto: IG Rebecca Klopper)
A
A
A

JAKARTA - Pelaku penyebar video syur mirip Rebecca Klopper, Bayu Firlen alias BF, disinyalir meraup keuntungan senilai Rp50 juta dari hasil penjualan konten porno tersebut. Hal ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perdananya pada 6 November 2023.

Keuntungan tersebut, kata JPU, juga digunakan BF untuk membeli motor, handphone, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari.

Jual Video Syur Rebecca Klopper, Pelaku Untung hingga Rp50 Juta

"Keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menjual video yang mengandung kesusilaan berdurasi 41 detik tersebut lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah terdakwa pergunakan untuk membeli motor Honda Scopy sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), handphone merek Apple Jenis Iphone 11 ProMax warna Putih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), handphone merek Poco Jenis X5 5G warna Hijau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)," kata Yoklina Sitepu selaku JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118521/rebecca_klopper-og5H_large.jpg
Rebecca Klopper Belajar Motor Kopling Lewat Syuting Sinetron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086871/rebecca_klopper-S3uT_large.jpg
Fadly Faisal Pamer Pacar Baru, Rebecca Klopper Banjir Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988190/jelang-umrah-rebecca-klopper-sibuk-jalani-manasik-X7pCKx680j.jpg
Jelang Umrah, Rebecca Klopper Sibuk Jalani Manasik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987804/diledek-netizen-saat-pakai-hijab-rebecca-klopper-sabar-ya-kan-baru-belajar-NP3QzIXmjM.jpg
Diledek Netizen saat Pakai Hijab, Rebecca Klopper : Sabar Ya, Kan Baru Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956929/rebecca-klopper-sambut-bahagia-vonis-penyebar-video-syur-tm5AwimJxq.jpg
Rebecca Klopper Sambut Bahagia Vonis Penyebar Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956928/video-syur-tersebar-rebecca-klopper-tatap-masa-depan-I8t8OudHaH.jpg
Video Syur Tersebar, Rebecca Klopper Tatap Masa Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement