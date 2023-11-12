Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adhisty Zara Tantang Lula Lahfah di Ring Tinju

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |09:01 WIB
Adhisty Zara Tantang Lula Lahfah di Ring Tinju
Adhisty Zara tantang Lula Lahfah di ring tinju (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Laga bertajuk Superstar Knockout itu juga akan menyuguhkan laga para wanita dengan menghadirkan Adhisty Zara yang menantang Lula Lahfah di ring tinju. Acara yang dipromotori Raffi Ahmad melalui RANS Entertainment ini akan berlangsung pada 17 November 2023 di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pertandingan ini pun disambut dengan antusias oleh Rebecca Klopper yang menjadi rekan dari Adhisty Zara dan Lula Lahfah. Dua orang temannya akan saling adu kekuatan hingga adu gengsi di ring tinju, wanita yang akrab disapa Becca ini pun mengaku bingung, akan berada di pihak siapa?

Adhisty Zara Tantang Lula Lahfah di Ring Tinju

Mengunggah poster laga Superstar Knockout dengan wajah Zara dan Lula dan menandai akun Instagram keduanya, Becca pun mengungkapkan kegundahan hatinya itu.

"Jadi bingung," tulis Rebecca Klopper dikutip dari unggahan Instagram storiesnya, Minggu (12/11/2023).

Zara yang sangat percaya diri pun membalas unggahan Becca dengan kalimat bernada optimis. Dia tampak begitu yakin hingga meminta Becca untuk melihat aksinya di ring tinju.

Halaman:
1 2
