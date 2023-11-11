Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Demi Kemanusiaan, Rey Utami dan Otto Hasibuan Gelar Doa Bersama untuk Jessica Wongso

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |00:05 WIB
Demi Kemanusiaan, Rey Utami dan Otto Hasibuan Gelar Doa Bersama untuk Jessica Wongso
Rey Utami menggelar acara doa bersama untuk Jessica Wongso (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Artis Rey Utami baru-baru ini menggelar acara doa bersama untuk Jessica Wongso. Acara yang digelar pada Jumat, 10 November 2023 itu diadakan di salah satu hotel mewah kawasan Sudirman, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh beberapa tamu penting.

Salah satu tamu penting yang hadir dan duduk di meja VVIP adalah pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan hingga Hinca Panjaitan yang merupakan anggota DPR RI Komisi III.

Menariknya, Rey disebut sampai rela menyumbang Rp600 juta untuk terselenggaranya acara tersebut.

Terkait alasannya membuat kegiatan doa bersama untuk Jessica Wongso, Rey menyebut jika hal itu dilakukan dengan alasan kemanusiaan. Mengingat, sampai saat ini masih banyak orang yang ragu terkait dalang dari kematian Wayan Mirna Salihin.

"Ini alasan kemanusiaan dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Indonesia," ujar Rey Utami.

Rey Utami

Dalam kesempatan itu pula, Rey Utami juga sempat menyinggung soal kekesalannya kepada oknum yang menebar fitna. Apalagi sampai menyebut Otto Hasibuan memeras Jessica Wongso saat menjadi kuasa hukumnya.

"Saya tau dan mengenal opung Otto, beliau baik sekali dan tulus sekali, jadi demi hindari fitnah saya tegaskan untuk seluruh kegiatan pembelaan terhadap jessica, tidak menerima sumbangan apapun dalam bentuk materil" tegasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019309/5-daftar-artis-terkaya-di-indonesia-2024-rey-utami-kembali-jadi-nomor-satu-lGuwkA7Hxz.jpg
5 Daftar Artis Terkaya di Indonesia 2024, Rey Utami Kembali Jadi Nomor Satu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/33/2944632/asisten-rey-utami-sebut-pablo-benua-belikan-selingkuhan-rumah-dan-mobil-bitEpuFuvo.jpg
Asisten Rey Utami Sebut Pablo Benua Belikan Selingkuhan Rumah dan Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/33/2938380/wirang-birawa-sebut-artis-r-tertekan-gegara-diselingkuhi-suami-netizen-rey-utami-LIgzia9JXp.jpg
Wirang Birawa Sebut Artis R Tertekan Gegara Diselingkuhi Suami, Netizen: Rey Utami?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/33/2906646/kocak-begini-gaya-komika-mpok-citra-roasting-kekayaan-rey-utami-dan-pablo-benua-QVbv5r9dOq.jpg
Kocak, Begini Gaya Komika Mpok Citra Roasting Kekayaan Rey Utami dan Pablo Benua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/33/2898177/rey-utami-tak-kuasa-menahan-tangis-bertemu-pengidap-gagal-ginjal-stadium-5-OBe9MceoiP.jpg
Rey Utami Tak Kuasa Menahan Tangis Bertemu Pengidap Gagal Ginjal Stadium 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/33/2887392/rey-utami-nangis-bertemu-anak-penjual-gulali-terharu-dengar-cita-cita-mulianya-fvadTn3opj.jpg
Rey Utami Nangis Bertemu Anak Penjual Gulali, Terharu Dengar Cita-cita Mulianya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement