Demi Kemanusiaan, Rey Utami dan Otto Hasibuan Gelar Doa Bersama untuk Jessica Wongso

JAKARTA - Artis Rey Utami baru-baru ini menggelar acara doa bersama untuk Jessica Wongso. Acara yang digelar pada Jumat, 10 November 2023 itu diadakan di salah satu hotel mewah kawasan Sudirman, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh beberapa tamu penting.

Salah satu tamu penting yang hadir dan duduk di meja VVIP adalah pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan hingga Hinca Panjaitan yang merupakan anggota DPR RI Komisi III.

Menariknya, Rey disebut sampai rela menyumbang Rp600 juta untuk terselenggaranya acara tersebut.

Terkait alasannya membuat kegiatan doa bersama untuk Jessica Wongso, Rey menyebut jika hal itu dilakukan dengan alasan kemanusiaan. Mengingat, sampai saat ini masih banyak orang yang ragu terkait dalang dari kematian Wayan Mirna Salihin.

"Ini alasan kemanusiaan dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Indonesia," ujar Rey Utami.

Dalam kesempatan itu pula, Rey Utami juga sempat menyinggung soal kekesalannya kepada oknum yang menebar fitna. Apalagi sampai menyebut Otto Hasibuan memeras Jessica Wongso saat menjadi kuasa hukumnya.

"Saya tau dan mengenal opung Otto, beliau baik sekali dan tulus sekali, jadi demi hindari fitnah saya tegaskan untuk seluruh kegiatan pembelaan terhadap jessica, tidak menerima sumbangan apapun dalam bentuk materil" tegasnya.