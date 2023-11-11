Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Terkini Aurel Hermansyah Usai Melahirkan Bayi dengan Bobot 3,3 Kilogram

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |12:30 WIB
Kondisi Terkini Aurel Hermansyah Usai Melahirkan Bayi dengan Bobot 3,3 Kilogram
Kondisi terkini Aurel Hermansyah usai melahirkan anak kedua (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah baru saja melahirkan anak keduanya pada Sabtu (11/11/2023) melalui operasi caesar. Kebahagiaan tentunya dirasakan oleh keluarga besar mereka, mengingat, kini cucu kedua yang berjenis kelamin perempuan itu sudah lahir dengan sehat dan sempurna.

Kabar bahagia tersebut disambut penuh syukur oleh keluarga Halilintar, Hermansyah dan Lemos. Lewat akun Instagram-nya, Atta Halilintar mengunggah video berlatar hitam putih.

Dalam unggahannya, terlihat tangan adik Ameena Hanna yang tengah menggenggam jempol sang ayah. Atta juga menyematkan sepenggal lagu yang dinyanyikan olehnya. Lagu tersebut berisikan pesan agar sang anak tumbuh menjadi perempuan kuat dan hebat.

"11-11-23 Alhamdulillah telah lahir anak ke-2 kami," tulis Atta Halilintar di Instagram pribadinya, Sabtu.

Aurel Hermansyah melahirkan anak kedua

Di unggahan lainnya, Atta Halilintar mengungkapkan sang anak lahir dengan berat 3,3 kg.

"Alhamdulillah anak perempuan Kami lahir dengan berat 3.3kg," ungkap Atta Halilintar.

Di kesempatan yang sama, sulung Halilintar itu juga membocorkan kondisi terkini sang istri pasca melahirkan.

Halaman:
1 2
