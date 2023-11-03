Aurel Hermansyah Sempat Ngamuk di Momen Kencan Pertama dengan Atta Halilintar

JAKARTA - Aurel Hermansyah baru-baru ini menceritakan pengalaman ngedatenya dengan Atta Halilintar. Menariknya, momen tersebut tak berjalan seindah yang seharusnya.

Saat menjawab pertanyaan yang diberikan saat tampil di YouTube Xposure Media, Aurel mengaku sempat kesal dengan sikap Atta di momen kencan pertama mereka. Pasalnya, saat diajak nonton bioskop, Atta justru memilih untuk tidur.

"Ceritain pengalaman ngedate paling aneh atau paling ngeselin," bunyi pertanyaan yang harus dijawab Aurel.

"Ngedate paling ngeselin adalah waktu itu pertama kali jalan sama papanya sama papa Atta," lanjutnya.