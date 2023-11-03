Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah Sempat Ngamuk di Momen Kencan Pertama dengan Atta Halilintar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |03:30 WIB
Aurel Hermansyah Sempat Ngamuk di Momen Kencan Pertama dengan Atta Halilintar
Aurel Hermansyah menceritakan pengalaman kencan pertamanya dengan Atta Halilintar (Foto: Instagram/aurelie.hermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah baru-baru ini menceritakan pengalaman ngedatenya dengan Atta Halilintar. Menariknya, momen tersebut tak berjalan seindah yang seharusnya.

Saat menjawab pertanyaan yang diberikan saat tampil di YouTube Xposure Media, Aurel mengaku sempat kesal dengan sikap Atta di momen kencan pertama mereka. Pasalnya, saat diajak nonton bioskop, Atta justru memilih untuk tidur.

"Ceritain pengalaman ngedate paling aneh atau paling ngeselin," bunyi pertanyaan yang harus dijawab Aurel.

"Ngedate paling ngeselin adalah waktu itu pertama kali jalan sama papanya sama papa Atta," lanjutnya.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Halaman:
1 2
