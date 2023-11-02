Bintangi Series Gadis Kretek, Dian Sastrowardoyo Sempat Berhenti Bersosialisasi

JAKARTA - Dian Sastrowardoyo merupakan salah satu pemeran utama di series Gadis Kretek. Serial asal Indonesia itu pun telah debut penayangan pertama, di Busan International Film Festival pada 4-13 Oktober 2023 lalu.

Serial garapan sutradara Kamila Andini, serial Gadis Kretek itu akan mulai tayang di Netflix Indonesia pada 2 November 2023 besok.

Kesuksesan memerankan sosok Dasiyah itu tak terlepas dari kerja keras Dian Sastrowardoyo. Dia mengaku totalitas memerankan karakter Dasiyah, meskipun jauh dari karakter dirinya. Sehingga menjadikan sebagai tantangan, untuk mengeksplorasi peran yang ia mainkan.

"Untuk peran Dasiyah banyak sekali arahan dari ibu Kamila sutradara saya yang secara spesifik merancang peran Dasiyah seperti apa. Dan ternyata rancangan ini, sangat jauh sekali dari diri saya sebenarnya,"ungkap Dian Sastrowardoyo dalam jumpa persnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

"Sehingga saya mendapatkan tantangan besar sekali, tetapi kesempatan untuk eksplor adalah bagaimana kita harus mengeksplor karakter ini,"lanjutnya.

Dengan tantangan tersebut, Dian mengakui kalau dia harus berhenti bertemu sahabat-sahabatnya terdekatnya. Demi fokus mengembangkan karakter Dasiyah, cukup kaku dan tak banyak bicara dalam series Gadis Kretek.

Bukan cuma itu, perempuan 41 tahun ini mengorbankan kegiatan olahraga rutin, hanya untuk tampil maksimal pada saat proses syutingnya.

"Untuk memerankan Dasiyah, saya berhenti bertemu dengan teman-teman saya sekitar enam bulan. Saya berhenti bersosialisasi, berolahraga lari dan tenis karena saya ingin bergerak gerik kayak orang di zaman itu, perempuan tidak banyak aktivitas apalagi olahraga lari," ujar Dian.

Selain sosialisasi dan olahraga, Dian mengatakan kalau ia berhenti mendengar musik modern ketimbang musik gamelan. "Saya berhenti dengerin musik modern, saya dengerin musik gamelan dan klasik aja untuk beberapa bulan,"ucap Dian

"Pokoknya jadi anti sosial banget untuk bener-bener fokus ke peran ini, itu adalah salah satu contoh dari pekerjaan-pekerjaan di project ini,"pungkasnya.