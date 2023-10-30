Menikah dengan Ibnu Jamil, Ririn Ekawati Mengaku Banyak Bersyukur

JAKARTA - Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil sudah dua tahun menjalani biduk rumah tangga. Keromantisan mereka sebagai pasangan suami istri bahkan kerap dibagikan di media sosial.

Sebagai seorang single parent, Ririn mengaku beruntung bisa mendapatkan kembali pendamping seperti Ibnu Jamil. Pasalnya, pria 42 tahun itu mampu memberikan kasih sayang pada kedua putrinya, Jasmine Abeng dan Abigail Cattleya Putri, selayaknya ayah kandung.

"Bersyukur ternyata aku memilih jalan yang tepat bukan hanya buat aku tapi juga anak-anak," ungkap Ririn Ekawati saat dijumpai di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Apalagi, anak kedua Ririn yakni Abigail Cattleya Putri alias Yaya sudah sejak usia enam bulan tidak memiliki seorang ayah. Padalnya, ayah kandung Yaya, Fery Wijaya, telah dinyatakan meninggal dunia pada 2017 usai berjuang melawan penyakit leukimia.

Ririn pun mengaku sangat bersyukur lantaran memilih Ibnu Jamil sebagai pasangan hidupnya. Terlebih, bintang film Kuntilanak ini mampu membuat Yaya kembali mendapatkan kasih sayang seorang ayah dan memiliki chemistry yang cukup erat hingga membuat Ririn kerap cemburu.