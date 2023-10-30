Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menikah dengan Ibnu Jamil, Ririn Ekawati Mengaku Banyak Bersyukur

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |03:30 WIB
Menikah dengan Ibnu Jamil, Ririn Ekawati Mengaku Banyak Bersyukur
Ririn Ekawati bersyukur menikah dengan Ibnu Jamil (Foto: Instagram/ririnekawati)
A
A
A

JAKARTA - Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil sudah dua tahun menjalani biduk rumah tangga. Keromantisan mereka sebagai pasangan suami istri bahkan kerap dibagikan di media sosial.

Sebagai seorang single parent, Ririn mengaku beruntung bisa mendapatkan kembali pendamping seperti Ibnu Jamil. Pasalnya, pria 42 tahun itu mampu memberikan kasih sayang pada kedua putrinya, Jasmine Abeng dan Abigail Cattleya Putri, selayaknya ayah kandung.

"Bersyukur ternyata aku memilih jalan yang tepat bukan hanya buat aku tapi juga anak-anak," ungkap Ririn Ekawati saat dijumpai di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Apalagi, anak kedua Ririn yakni Abigail Cattleya Putri alias Yaya sudah sejak usia enam bulan tidak memiliki seorang ayah. Padalnya, ayah kandung Yaya, Fery Wijaya, telah dinyatakan meninggal dunia pada 2017 usai berjuang melawan penyakit leukimia.

Ririn pun mengaku sangat bersyukur lantaran memilih Ibnu Jamil sebagai pasangan hidupnya. Terlebih, bintang film Kuntilanak ini mampu membuat Yaya kembali mendapatkan kasih sayang seorang ayah dan memiliki chemistry yang cukup erat hingga membuat Ririn kerap cemburu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/33/3002787/doa-spesial-ririn-ekawati-di-ulang-tahun-ibnu-jamil-yang-ke-43-ufnEa0d5Gs.jpg
Doa Spesial Ririn Ekawati di Ulang Tahun Ibnu Jamil yang Ke-43
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/33/2917738/ririn-ekawati-bagikan-foto-ibnu-jamil-pegangi-perutnya-umumkan-kehamilan-0ZcU5eog9W.jpg
Ririn Ekawati Bagikan Foto Ibnu Jamil Pegangi Perutnya, Umumkan Kehamilan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/33/2879362/ririn-ekawati-paham-keutamaan-salat-berkat-ibnu-jamil-terima-kasih-imam-yang-baik-DXpH74KOej.jpg
Ririn Ekawati Paham Keutamaan Salat Berkat Ibnu Jamil: Terima Kasih Imam yang Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/22/33/2835284/kenangan-ririn-ekawati-dengan-mendiang-ayah-mertua-KSEZhDH6C2.jpg
Kenangan Ririn Ekawati dengan Mendiang Ayah Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/04/33/2739705/akui-sempat-kesulitan-dekat-dengan-anak-ibnu-jamil-ririn-ekawati-tidak-mau-memaksakan-1G061F9j5u.jpg
Akui sempat Kesulitan Dekat dengan Anak Ibnu Jamil, Ririn Ekawati: Tidak Mau Memaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/29/206/2717406/bintangi-film-alena-anak-ratu-iblis-ririn-ekawati-ketakutan-zdWJGEObBk.jpeg
Bintangi Film Alena Anak Ratu Iblis, Ririn Ekawati Ketakutan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement