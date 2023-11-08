Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ungkap Misteri Segitiga Masalembo bersama Detektif Astral dalam Jerit Malam di Noice

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |02:30 WIB
Ungkap Misteri Segitiga Masalembo bersama Detektif Astral dalam <i>Jerit Malam</i> di Noice
Detektif Astral mengungkap misteri Segitiga Masalembo dalam Jerit Malam (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTANoice menghadirkan ‘Jerit Malam’ bagi para pecinta horor di Indonesia. Lewat 'Jerit Malam' yang digelar di penghujung Oktober untuk meramaikan momen Halloween, hadir lima konten kreator muda yang mengungkap berbagai kasus misterius secara supranatural, salah satunya Detektif Astral.

Dalam 'Jerit Malam', Detektif Astral secara spesial mengungkap misteri Segitiga Masalembo, tempat yang kerap dijuluki sebagai Segitiga Bermudanya Indonesia. Detektif Astral sendiri merupakan konten kreator bergenre horor yang dihadirkan oleh Bou sebagai presenter serta Willy, Aileen, Jesslyn dan Adam yang merupakan praktisi supranatural dan memiliki kemampuan indigo.

“Genre horor telah lama menjadi konten favorit masyarakat Indonesia. Hal ini juga tercermin di Noice di mana horor menduduki urutan kedua genre yang paling banyak didengarkan oleh para pengguna Noice," ujar Firza Arifien, VP of Operations, Noice kepada media, belum lama ini.

Detektif Astral - Jerit Malam

"Meramaikan momen Halloween, kami ingin memberikan pengalaman offline yang unik dan berbeda secara langsung bagi para pecinta horor melalui acara ‘Jerit Malam’ bersama para konten kreator Noice di genre horor mulai dari Detektif Astral, Scary Things dan Kisah Tanah Jawa," sambungnya.

Detektif Astral sendiri mampu meraih rata-rata lebih dari 3,000 unique listeners dari sesi livestream di Noice Live.

Dalam podcastnya, Detektif Astral tampak menelusuri segala hal misterius yang berkaitan tentang perairan Masalembo. Perairan Masalembo sendiri dikenal sebagai lokasi yang cukup terjadi kecelakaan kapal atau pesawat.

Dalam ATI (Astral Travelling Investigation) kali ini, Detektif Astral mengajak para audiens berpetualang ke sebuah perjalanan yang penuh misteri, membahas berbagai hal mistis terkait Segitiga Masalembo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement