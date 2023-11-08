Ungkap Misteri Segitiga Masalembo bersama Detektif Astral dalam Jerit Malam di Noice

JAKARTA - Noice menghadirkan ‘Jerit Malam’ bagi para pecinta horor di Indonesia. Lewat 'Jerit Malam' yang digelar di penghujung Oktober untuk meramaikan momen Halloween, hadir lima konten kreator muda yang mengungkap berbagai kasus misterius secara supranatural, salah satunya Detektif Astral.

Dalam 'Jerit Malam', Detektif Astral secara spesial mengungkap misteri Segitiga Masalembo, tempat yang kerap dijuluki sebagai Segitiga Bermudanya Indonesia. Detektif Astral sendiri merupakan konten kreator bergenre horor yang dihadirkan oleh Bou sebagai presenter serta Willy, Aileen, Jesslyn dan Adam yang merupakan praktisi supranatural dan memiliki kemampuan indigo.

“Genre horor telah lama menjadi konten favorit masyarakat Indonesia. Hal ini juga tercermin di Noice di mana horor menduduki urutan kedua genre yang paling banyak didengarkan oleh para pengguna Noice," ujar Firza Arifien, VP of Operations, Noice kepada media, belum lama ini.

"Meramaikan momen Halloween, kami ingin memberikan pengalaman offline yang unik dan berbeda secara langsung bagi para pecinta horor melalui acara ‘Jerit Malam’ bersama para konten kreator Noice di genre horor mulai dari Detektif Astral, Scary Things dan Kisah Tanah Jawa," sambungnya.

Detektif Astral sendiri mampu meraih rata-rata lebih dari 3,000 unique listeners dari sesi livestream di Noice Live.

Dalam podcastnya, Detektif Astral tampak menelusuri segala hal misterius yang berkaitan tentang perairan Masalembo. Perairan Masalembo sendiri dikenal sebagai lokasi yang cukup terjadi kecelakaan kapal atau pesawat.

Dalam ATI (Astral Travelling Investigation) kali ini, Detektif Astral mengajak para audiens berpetualang ke sebuah perjalanan yang penuh misteri, membahas berbagai hal mistis terkait Segitiga Masalembo.