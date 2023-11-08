Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Alasan Ahmad Dhani Menyukai Lagu-Lagu Kla Project

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |03:30 WIB
Alasan Ahmad Dhani Menyukai Lagu-Lagu Kla Project
Ahmad Dhani menyukai lagu-lagu KLa Project (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani sempat tak suka dengan lagu-lagu milik KLa Project. Bahkan lagu populer milik band yang digawangi Katon Bagaskara, Lilo dan Adi Adrian, yakni Tentang Kita, dianggap tak sesuai dengan selera musik Ahmad Dhani.

Hal itu bahkan diungkapkan langsung oleh produser pertama Dewa 19, Harus, yang merupakan teman sekelas para personel Dewa 19 di SMAN 2 Surabaya, Jawa Timur. Saat tampil di YouTube Video Legend, Harun pun membeberkan bagaimana dulu suami Mulan Jameela ini tak menyukai lagu milik KLa Project.

"Inget enggak lagu Kla yang 'Tentang Kita', Dhani ngomong 'lagu opo sih,'," kata Harun dikutip dari YouTube Video Legend.

"Padahal itu ngetop, (Dhani bilang) 'Nggak seneng aku.' Tapi enak Dhan lagu ini. Dia belum rilis album pada saat itu," sambung Harun.

KLa Project

Akan tetapi, pemikiran Dhani soal KLa Project berubah usai mendengarkan lagu mereka yang bertajuk Tak Bisa Ke Lain Hati. Bahkan, ia pun mengaku semakin menyukai lagu-lagu KLa Project berikutnya, yakni Terpuruk (Ku Disini).

"Aku mulai suka Kla Project itu 'Tak Bisa Ke Lain Hati'. Aku mulai dengar intronya di tv, tak pikir ini MTV atau tv swasta, ternyata band Indonesia," beber Dhani.

"Ini kok band Indonesia bagus. Kla Project ternyata, apalagi setelah 'Terpuruk (Ku Disini),'" tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/205/2828127/ahmad-dhani-akui-tak-suka-lagu-ciptaannya-berjudul-kangen-kenapa-1PdTsWu6nJ.jpg
Ahmad Dhani Akui Tak Suka Lagu Ciptaannya Berjudul Kangen, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/26/205/2804156/ahmad-dhani-diam-diam-ciptakan-lagu-khusus-untuk-maia-estianty-MwDGtL3dPt.jpg
Ahmad Dhani Diam-diam Ciptakan Lagu Khusus untuk Maia Estianty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/19/205/2801281/ahmad-dhani-tegaskan-once-mekel-tak-ada-tanggung-jawab-bayar-royalti-kewajiban-eo-7OCb8yJGZ6.jpg
Ahmad Dhani Tegaskan Pembayaran Royalti Bukan Tanggung Jawab Once: Itu Kewajiban EO!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/01/205/2773709/alami-kerugian-miliaran-rupiah-ahmad-dhani-mantap-kembali-masuk-wami-Gc6v35IQl8.jpg
Alami Kerugian Miliaran Rupiah, Ahmad Dhani Mantap Kembali Masuk WAMI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/16/205/2669013/ahmad-dhani-ungkap-tarif-fantastis-dewa-19-sekali-manggung-tanpa-vokalis-6EjQ87EHO2.jpg
Ahmad Dhani Ungkap Tarif Fantastis Dewa 19 Sekali Manggung Tanpa Vokalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/25/205/2173866/ahmad-dhani-minta-rhoma-irama-tanda-tangani-koleksi-albumnya-EHxj5xfNCz.jpg
Ahmad Dhani Minta Rhoma Irama Tanda Tangani Koleksi Albumnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement