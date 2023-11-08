Alasan Ahmad Dhani Menyukai Lagu-Lagu Kla Project

JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani sempat tak suka dengan lagu-lagu milik KLa Project. Bahkan lagu populer milik band yang digawangi Katon Bagaskara, Lilo dan Adi Adrian, yakni Tentang Kita, dianggap tak sesuai dengan selera musik Ahmad Dhani.

Hal itu bahkan diungkapkan langsung oleh produser pertama Dewa 19, Harus, yang merupakan teman sekelas para personel Dewa 19 di SMAN 2 Surabaya, Jawa Timur. Saat tampil di YouTube Video Legend, Harun pun membeberkan bagaimana dulu suami Mulan Jameela ini tak menyukai lagu milik KLa Project.

"Inget enggak lagu Kla yang 'Tentang Kita', Dhani ngomong 'lagu opo sih,'," kata Harun dikutip dari YouTube Video Legend.

"Padahal itu ngetop, (Dhani bilang) 'Nggak seneng aku.' Tapi enak Dhan lagu ini. Dia belum rilis album pada saat itu," sambung Harun.

Akan tetapi, pemikiran Dhani soal KLa Project berubah usai mendengarkan lagu mereka yang bertajuk Tak Bisa Ke Lain Hati. Bahkan, ia pun mengaku semakin menyukai lagu-lagu KLa Project berikutnya, yakni Terpuruk (Ku Disini).

"Aku mulai suka Kla Project itu 'Tak Bisa Ke Lain Hati'. Aku mulai dengar intronya di tv, tak pikir ini MTV atau tv swasta, ternyata band Indonesia," beber Dhani.

"Ini kok band Indonesia bagus. Kla Project ternyata, apalagi setelah 'Terpuruk (Ku Disini),'" tambahnya.