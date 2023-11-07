Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jess No Limit Disebut Eksploitasi Anak, Ramai Dihujat Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |13:06 WIB
Jess No Limit Disebut Eksploitasi Anak, Ramai Dihujat Netizen
Jess No Limit disebut eksploitasi anak (Foto: IG Jess No Limit)
A
A
A

JAKARTA - Influencer Jess No Limit belum lama ini banjir hujatan para netizen. Hal ini bermula usai suami Sisca Kohl ini terang-terangan membuat kanal YouTube untuk putrinya, Sophia.

Momen itu terlihat dari postingan pria bernama asli Justin ini di akun Instagram-nya. Ia memperlihatkan kanal YouTube Sophia yang mulai di-subscribe sejumlah warganet.

“Sebentar lagi (YouTube) Sophia 75 subscribers, ayo guys subscribe,” kata Jess dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (7/11/2023).

Jess No Limit Disebut Eksploitasi Anak, Ramai Dihujat Netizen

Video itu memperlihatkan Jess yang menggendong Sophia sembari menunjukkan pertambahnya subscriber kanal YouTube sang putri. Usai subscriber Sophia bertambah, Jesse pun meniup lilin di sejumlah kue yang ada di hadapannya.

Beberapa kali Jesse juga menyorot wajah sang putri saat dirinya tengah asyik membuat konten dan menunggu bertambahnya subscriber di YouTube Sophia.

Halaman:
1 2
