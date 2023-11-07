Ernie Zakri dan Ade Govinda Kolaborasi di Lagu Masing-Masing

JAKARTA - Penyanyi asal Malaysia Ernie Zakri dan Ade Govinda berkolaborasi dalam lagu Masing-Masing. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang dulunya sangat mencintai pasangannya, mereka bersama-sama melalui suka dan duka namun terjebak dalam hubungan yang beracun.

Kemudian, dia memutuskan untuk berpisah dan melangkah ke arah masing-masing. Pesan positif dari lagu ini adalah terkadang banyak pasangan takut untuk berpisah dan malah terjebak dalam hubungan yang beracun, padahal di luar sana ada banyak kesempatan untuk menjadi lebih bahagia dan hidup lebih baik.

Kolaborasi ini dimulai dari Govinda yang sebelumnya telah berkolaborasi dengan Ernie Zakri dalam lagu Hal Hebat yang mendapat respon luar biasa di Malaysia. Akhirnya, Universal Music Malaysia dan MyMusic Records melanjutkan kolaborasi mereka dalam lagu "Masing-Masing".

Lagu Masing-Masing terasa istimewa, tidak hanya karena diciptakan oleh Ade Govinda, seorang komposer yang telah menghasilkan banyak karya "HITS", tetapi juga karena adanya kolaborasi antara musisi Indonesia dan Malaysia.

"Semoga banyak pasangan berani bersuara ketika berada dalam hubungan yang beracun dan percaya bahwa terkadang berpisah bukanlah hal buruk, melainkan dapat membuka pintu menuju cinta yang lebih baik di masa depan," ucap Ade Govinda.

