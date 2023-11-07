Saingi K-Pop, Nevel Hadirkan Musik I-Pop

JAKARTA - SCS Entertainment (Suara Citra Selaras) melakukan terobosan baru dengan memperkenalkan grup I-Pop (Indonesia Pop) yang diberi nama Nevel.

Nevel merupakan boygroup Indonesia yang melakukan debut pada tanggal 11 November 2021 dengan single album pertama berjudul 'Level 1: Pride', yang menampilkan lagu utama berjudul Number One. Grup ini terdiri dari tujuh pemuda berbakat, yaitu Rizki, Yulius (YEOL), Zhi, Dearyl, Hasbi (AB), Jeremy, dan Steve.

Nevel sendiri adalah singkatan dari kata Next Level yang berarti berpindah ke tahap berikutnya, mencerminkan bahwa seluruh anggotanya telah memasuki fase baru yang lebih tinggi dan tak terbatas.