HOME CELEBRITY MUSIK

Saingi K-Pop, Nevel Hadirkan Musik I-Pop

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |00:01 WIB
Saingi K-Pop, Nevel Hadirkan Musik I-Pop
Nevel usung musik I-Pop (Foto: Ist)
JAKARTA - SCS Entertainment (Suara Citra Selaras) melakukan terobosan baru dengan memperkenalkan grup I-Pop (Indonesia Pop) yang diberi nama Nevel.

Nevel merupakan boygroup Indonesia yang melakukan debut pada tanggal 11 November 2021 dengan single album pertama berjudul 'Level 1: Pride', yang menampilkan lagu utama berjudul Number One. Grup ini terdiri dari tujuh pemuda berbakat, yaitu Rizki, Yulius (YEOL), Zhi, Dearyl, Hasbi (AB), Jeremy, dan Steve.

Nevel sendiri adalah singkatan dari kata Next Level yang berarti berpindah ke tahap berikutnya, mencerminkan bahwa seluruh anggotanya telah memasuki fase baru yang lebih tinggi dan tak terbatas.

Saingi K-Pop, Nevel Hadirkan Musik I-Pop

