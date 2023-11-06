Sakit, Catherine Wilson Kembali Mangkir di Sidang Cerai

Sakit, Catherine Wilson kembali mangkir di sidang cerai (Foto: Instagram/catherinewilson)

JAKARTA - Sidang perceraian Catherine Wilson dan Idham Masse dijadwalkan kembali digelar pada hari ini, Senin (6/11/2023) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, hingga pukul 12.12 WIB baik Catherine Wilson maupun Idham Mase tak kunjung hadir.

Rupanya Catherine Wilson memang tidak bisa hadir di persidangan lantaran sedang sakit. Hal itu diungkapkan oleh manajer Catherine Wilson, Raindy.

"Kayaknya nggak (hadir) deh. Dia lagi nggak enak badan," kata Raindy melalui pesan singkat kepada awak media, Senin (6/11/2023).

Sebelumnya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menggelar sidang perceraian Catherine Wilson dan Idham Mase pada 23 Oktober 2023. Namun Catherine Wilson dan Idham Mase juga tidak hadir.