Ahmad Dhani Diminta Buatkan Lagu untuk Palestina Usai Pajang Foto di Masjid Al Aqsa

JAKARTA - Peperangan yang terjadi antara Palestina dan Israel sejak 7 Oktober lalu berhasil menyedot perhatian dunia. Seluruh masyarakat di dunia bahkan menjadikan konflik Palestina dan Israel sebagai pembicaraan, tak terkecuali para selebriti di Tanah Air.

Melalui sosial media, para selebriti Indonesia tampak menyuarakan pendapat mereka dan berbagi kisah mengenai pengalaman saat menyambangi Palestina. hal tersebut juga dilakukan oleh musisi Ahmad Dhani sambil memperlihatkan foto dirinya bersama band Dewa 19 yang berpose di area Masjid Al Aqsa.

Tak diketahui secara pasti kapan foto tersebut diambil. Beberapa netizen menduga momen tersebut terjadi saat beberapa bulan lalu Dewa 19 melaksanakan umrah bersama dan turut menyambangi Palestina.

“Mungkin satu satunya Band di Dunia yg berpose di Palestina,” tulis Ahmad Dhani dikutip dari akun Instagram @ahmaddhaniofficial pada Senin (6/11/2023).

Di unggahan lainnya, Dhani, Andra, dan Agung Yudha terlihat sedang berwudhu sebelum sholat di masjid Al Aqsa.

Sontak, netizen pun memenuhi kolom komentar unggahan itu dengan meminta Ahmad Dhani menggelar konser amal untuk menggalang dana demi membantu Palestina. Bahkan, tak sedikit yang berharap agar Dhani bisa menciptakan lagu untuk Palestina, mengingat bapak lima anak itu cukup piawai dalam hal itu.