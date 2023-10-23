Ashanty Pamer Momen Perdana Kuliah Offline di Surabaya, Netizen Tanya Lokasi Kosan

JAKARTA - Ashanty memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3. Hal tersebut dilakukannya demi mendapat gelar Doktor yang ia impikan.

Melalui akun TikToknya, istri Anang Hermansyah ini tampak membagikan momen saat ia pertama kali menjalani kuliah offline di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Dalam videonya, ibu sambung Aurel Hermansyah ini terlihat enjoy di momen perdana ngampus secara langsung.

“Perdana aku kelas offline langsung ke kampusnya,” tulis Ashanty.

Ashanty terlihat hadir di kelas secara langsung sembari mengenakan almamater kampus tersebut. Ibu dua anak ini juga membaur dengan mahasiswa lainnya yang juga menimba ilmu demi mendapat gelar S3.

Wanita 38 tahun ini bahkan begitu menikmati momen perdana dirinya ngampus dan berbaur dengan rekan-rekan lainnya.

Momen Ashanty perdana kuliah offline di Universitas Airlangga itu pun mengundang komentar para netizen di TikTok. Mereka ikut dalut melihat Ashanty membaur dan kuliah lagi.