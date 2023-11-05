Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gaya Rebecca Klopper Ikut Aksi Bela Palestina

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |23:01 WIB
Gaya Rebecca Klopper Ikut Aksi Bela Palestina
Rebbeca Klopper ikut aksi bela Palestina (Foto: IG Becca)
JAKARTA - Rebecca Klopper turut ikut aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2023). Tak sendirian, Becca, akrab ia disapa juga datang bersama rekan selebritis lainnya seperti Syifa Hadju dan Aaliyah Massaid.

Sayangnya, hadinya Becca di aksi bela Palestina ini turut mengundang reaksi negatif warganet. Ada saja netizen yang mengatakan Becca turun ke jalan karena pengaruh politik.

“Yaah Bec, kirain aksi pribadi ternyata aksi dari politik,” tulis seorang netizen pada Becca dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (5/11/2023).

Gaya Rebecca Klopper Ikut Aksi Bela Palestina

Anggapan itu muncul usai Becca berpose bersama rekan-rekannya termasuk adanya Atta dan Thariq Halilintar saat aksi bela Palestina di Monas ini. Menanggapi hal itu, Becca pun menjelaskan dirinya justru tak tahu menahu mengenai agenda politik dan terjun aksi karena keinginan pribadinya.

“Jujur (keinginan) pribadi sih. Diajakin Cipa (Syifa Hadju). Gak tahu menahu politik, ga ikutan,” tambahnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
