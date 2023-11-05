Gaya Rebecca Klopper Ikut Aksi Bela Palestina

JAKARTA - Rebecca Klopper turut ikut aksi bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/11/2023). Tak sendirian, Becca, akrab ia disapa juga datang bersama rekan selebritis lainnya seperti Syifa Hadju dan Aaliyah Massaid.

Sayangnya, hadinya Becca di aksi bela Palestina ini turut mengundang reaksi negatif warganet. Ada saja netizen yang mengatakan Becca turun ke jalan karena pengaruh politik.

“Yaah Bec, kirain aksi pribadi ternyata aksi dari politik,” tulis seorang netizen pada Becca dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (5/11/2023).

Anggapan itu muncul usai Becca berpose bersama rekan-rekannya termasuk adanya Atta dan Thariq Halilintar saat aksi bela Palestina di Monas ini. Menanggapi hal itu, Becca pun menjelaskan dirinya justru tak tahu menahu mengenai agenda politik dan terjun aksi karena keinginan pribadinya.

“Jujur (keinginan) pribadi sih. Diajakin Cipa (Syifa Hadju). Gak tahu menahu politik, ga ikutan,” tambahnya.

