Makanan Wajib Maira Sebelum Rekaman

JAKARTA - Penyanyi Maira Muthma, memiliki kebiasaan unik yang biasa dilakukannya sebelum memasuki studio rekaman. Dalam workshop rekaman untuk single terbarunya, singkong goreng tersaji untuknya sebelum memulai sesi.

"Entah mengapa, ketika jadwal kegiatannya agak padat, aku tidak bisa makan terlalu berat. Sepertinya moodku jadi kurang bagus. Padahal makan tetap penting untuk mendapatkan energi. Jadi, aku terbiasa menggantinya dengan camilan yang mengenyangkan," jelas Maira.

Awalnya, Maira sering kali melakukan cover lagu di Instagram, namun sekarang bersama Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI), Maira tengah mempersiapkan single keduanya. Maira mengaku sangat bersemangat dengan persiapan ini. Terlihat ia tiba di studio hampir satu jam sebelum waktu yang dijadwalkan.

"Aku tadi mempersiapkan diri lebih cepat saja, dan memang belum sempat makan. Aku sudah menyediakan singkong goreng sebagai cemilan sebelum masuk studio ahahahaha, aneh ya... malah makan gorengan. Tapi entah mengapa, aku merasa tenggorokan terasa lebih nyaman. Memang sudah ditawari singkong rebus, tapi aku lebih suka singkong goreng," ujarnya sambil tertawa.