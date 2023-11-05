Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Makanan Wajib Maira Sebelum Rekaman

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |01:01 WIB
Makanan Wajib Maira Sebelum Rekaman
Makanan wajib Maira sebelum rekaman (Foto: IG Maira)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Maira Muthma, memiliki kebiasaan unik yang biasa dilakukannya sebelum memasuki studio rekaman. Dalam workshop rekaman untuk single terbarunya, singkong goreng tersaji untuknya sebelum memulai sesi.

"Entah mengapa, ketika jadwal kegiatannya agak padat, aku tidak bisa makan terlalu berat. Sepertinya moodku jadi kurang bagus. Padahal makan tetap penting untuk mendapatkan energi. Jadi, aku terbiasa menggantinya dengan camilan yang mengenyangkan," jelas Maira.

Makanan Wajib Maira Sebelum Rekaman

Awalnya, Maira sering kali melakukan cover lagu di Instagram, namun sekarang bersama Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI), Maira tengah mempersiapkan single keduanya. Maira mengaku sangat bersemangat dengan persiapan ini. Terlihat ia tiba di studio hampir satu jam sebelum waktu yang dijadwalkan.

"Aku tadi mempersiapkan diri lebih cepat saja, dan memang belum sempat makan. Aku sudah menyediakan singkong goreng sebagai cemilan sebelum masuk studio ahahahaha, aneh ya... malah makan gorengan. Tapi entah mengapa, aku merasa tenggorokan terasa lebih nyaman. Memang sudah ditawari singkong rebus, tapi aku lebih suka singkong goreng," ujarnya sambil tertawa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement