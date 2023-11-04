Vision+ Promosikan Series Montir Cantik di Indonesia Comic Con x DG Con 2023

JAKARTA - Vision+ turut menggelar kegiatan talkshow dalam Indonesia Comic Con X DG Con 2023. Dalam kesempatan itu, Vision+ juga mengumumkan deretan serial yang akan tayang dalam waktu dekat.

Dalam kegiatan talkshow tersebut, Vision+ tak lupa untuk mengumumkan soal series Montir Cantik yang bakal tayang pada Desember mendatang. Ricky Lucky, selebritis sekaligus bintang serial Montir Cantik ini pun mengungkap rasa bahagianya bisa turut mempromosikan series original Vision+ ini di acara Indonesia Comic Con 2023.

“Hari ini gue senang banget karena bisa jadi bagian acara Indonesia Comic Con 2023 dan mempromosikan series Montir Cantik yang bakal tayang Desember nanti,” ungkap Ricky, saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2023).

Ricky pun mengungkap series Montir Cantik ini memiliki alur cerita yang lebih unik dari sinetron bertajuk serupa yang sempat hits di tahun 2000-an. Montir Cantik original Vision+ ini bakal memberikan cerita yang seru dengan penuh drama, aksi hingga komedi.