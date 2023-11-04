Advertisement
MUSIK

Cerita Kekecewaan Novi Ayla Tentang Cinta Tertuang dalam Album Satu Cinta 411

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |19:00 WIB
Cerita Kekecewaan Novi Ayla Tentang Cinta Tertuang dalam Album Satu Cinta 411
Cerita Novi Ayla dibalik perilisan album Satu Cinta 411 (Foto: Ayu Utami/MPI)
JAKARTA - Penyanyi Novi Ayla menceritakan kisah di balik album terbarunya 'Satu Cinta 411'. Rilis pada hari ini, Sabtu (4/11/2023), rupanya ada sebuah kisah menarik dibalik rilisnya album yang berisi enam buah lagu tersebut.

Novi mengatakan bahwa album Satu Cinta 411 berasal dari rasa kecewanya lantaran terlalu mencintai manusia.

"Itu sebenarnya setiap orang pasti pernah kecewa salah satunya Novi pernah kecewa di sini pernah mengalami kegagalan dalam cinta," ujar Novi Ayla saat ditemui di Tamini Square, Jakarta Timur, Sabtu (4/11/2023).

Setelah merenung, perempuan kelahiran Kendal, 1 November 1985 itu akhirnya paham bahwa memang dirinya lah yang salah. Ia merasa bahwa kekecewaan tersebut ia rasakan lantaran mencintai seseorang lebih dari sang pencipta.

Novi Ayla (Ayu/MPI)

