Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Pay Later Siap Syuting, Clarissa Tanoesoedibjo dan Vision+ Gelar Tumpengan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |20:30 WIB
Series Pay Later Siap Syuting, Clarissa Tanoesoedibjo dan Vision+ Gelar Tumpengan
Series Pay Later Vision+ siap syuting (Foto: Devi Ari/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Clarissa Tanoesoedibjo dan Vision+ menggelar tumpengan sebagai rasa syukur untuk menandai dimulainya proses syuting series baru bertajuk Pay Later. Acara doa bersama ini dilaksanakan di Gedung Rapi Film pada Kamis (2/11/2023) untuk memanjatkan rasa syukur atas dimulainya proses penggarapan series yang dibintangi Amanda Manopo itu.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ menyampaikan, serial Pay Later diangkat sesuai dengan isu hangat yang marak dialami masyarakat Indonesia saat ini. Yakni terkait dengan Pay Later atau bayar nanti.

"Memang sekarang pay later sedang menjadi isu yang cukup hot dibicarakan,” ucap Clarissa Tanoesoedibjo.

Tidak hanya itu saja, Clarissa Tanoesoedibjo menyampaikan jika serial Pay Later ini diangkat dari sebuah novel yang telah dibaca oleh 17 ribu kali. Dengan ini, Clarissa berharap serial Pay Later pun turut menjadi booming.

Series Pay Later Vision+

“Tapi ini cerita diangkat dari sebuah novel berjudul “Pay Sooner or Later” yang sudah dibaca 17 ribu viewers. Saya rasa ini sudah ada pasarnya, kita ingin menjadi cerita ini sebagai sebuah film," kata Clarissa.

Pay Later sendiri bercerita tentang seorang perempuan yang terjebak dengan kebiasaan untuk sering berhutang. Bahkan series ini juga sekaligus akan mengangkat cerita bagaimana mengatasi masalah tersebut.

“Seorang perempuan yang mempunyai bad habit yang suka belanja tapi tidak ada management dalam financial. Makanya kenapa itu judulnya Pay Later,” ucap Clarissa.

Untuk mendukung suksesnya series ini, Vision+ turut menggandeng aktor dan aktris terkenal yang tentunya akan semakin mewarnai jalan cerita dalam Pay Later yang baru akan memulai syuting di 13 November 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement