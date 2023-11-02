Series Pay Later Siap Syuting, Clarissa Tanoesoedibjo dan Vision+ Gelar Tumpengan

JAKARTA - Clarissa Tanoesoedibjo dan Vision+ menggelar tumpengan sebagai rasa syukur untuk menandai dimulainya proses syuting series baru bertajuk Pay Later. Acara doa bersama ini dilaksanakan di Gedung Rapi Film pada Kamis (2/11/2023) untuk memanjatkan rasa syukur atas dimulainya proses penggarapan series yang dibintangi Amanda Manopo itu.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ menyampaikan, serial Pay Later diangkat sesuai dengan isu hangat yang marak dialami masyarakat Indonesia saat ini. Yakni terkait dengan Pay Later atau bayar nanti.

"Memang sekarang pay later sedang menjadi isu yang cukup hot dibicarakan,” ucap Clarissa Tanoesoedibjo.

Tidak hanya itu saja, Clarissa Tanoesoedibjo menyampaikan jika serial Pay Later ini diangkat dari sebuah novel yang telah dibaca oleh 17 ribu kali. Dengan ini, Clarissa berharap serial Pay Later pun turut menjadi booming.

“Tapi ini cerita diangkat dari sebuah novel berjudul “Pay Sooner or Later” yang sudah dibaca 17 ribu viewers. Saya rasa ini sudah ada pasarnya, kita ingin menjadi cerita ini sebagai sebuah film," kata Clarissa.

Pay Later sendiri bercerita tentang seorang perempuan yang terjebak dengan kebiasaan untuk sering berhutang. Bahkan series ini juga sekaligus akan mengangkat cerita bagaimana mengatasi masalah tersebut.

“Seorang perempuan yang mempunyai bad habit yang suka belanja tapi tidak ada management dalam financial. Makanya kenapa itu judulnya Pay Later,” ucap Clarissa.

Untuk mendukung suksesnya series ini, Vision+ turut menggandeng aktor dan aktris terkenal yang tentunya akan semakin mewarnai jalan cerita dalam Pay Later yang baru akan memulai syuting di 13 November 2023.